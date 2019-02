Brieselang

Beim Ausparken mit seinem Auto hat ein Rentner in Brieselang am Dienstag gegen 13 Uhr einen Unfall verursacht. Der 86-Jährige von einem Supermarktparkplatz in der Haslacher Straße in Brieselang wegfahren. Als der Mann aus einer Parklücke ausfuhr, verwechselte er offenbar das Gas- und das Bremspedal. Sein Wagen stieß mit einem anderen Auto zusammen.

Der Senior erlitt einen Schock und musste von einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Sein Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst zu seinem Wohnort umgesetzt. An beiden Autos entstand eine Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Von MAZ online