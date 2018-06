Brieselang

Matthias Reer ist 1. Vorsitzender des SV Grün-Weiß Brieselang. Als Spieler stand er im Tor, auch als Trainer hat er jede Menge Fußballerfahrungen. MAZ fragte ihn, wie er die Mannschaften der Weltmeisterschaft einschätzt.

Wir freuen uns auf die nächsten vier Wochen. Endlich wieder Fußball. Eine WM verströmt immer eine besondere Atmosphäre. Alle Spiele der deutschen Mannschaft werden bei uns live im Vereinsheim „Nachspielzeit“ gezeigt. Wir hoffen auf viele Fans, die mit uns gemeinsam die deutschen Siege bejubeln.

Aktuell sehe ich nicht unsere deutsche Mannschaft als Favoriten für die Titelverteidigung. Doch schauen wir erst einmal auf die acht Vorrundengruppen.

Gruppe A: In der Gruppe A wird der Gastgeber leider nicht die Gruppe dominieren, trotz des guten Auftakts. Ich denke, die Südamerikaner aus Uruguay werden als Tabellenerster in die Ausscheidungsspiele gehen.

Gruppe B: In der Gruppe B werden die europäischen Mannschaften Portugal und Spanien weiterkommen, das Auftaktspiel beider Teams endet sicher unentschieden, die Spiele gegen Marokko und Iran werden beide Teams gewinnen, sodass das Torverhältnis über die Platzierungen entscheiden wird.

Gruppe C: Mein persönlicher Favorit spielt in Gruppe C, die Equipe Trikolore (Frankreich). Dahinter wird es mit Australien und Dänemark ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben.

Gruppe D: Die Lieblinge der Fans, die Wikinger aus Island, werden es gegen die Messi-Truppe schwer haben. Ich denke, auch in dieser Gruppe dominiert am Ende eine Mannschaft aus Südamerika.

Gruppe E: In der Gruppe E wird sich Brasilien keine Blöße geben. Um Platz 2 in der Gruppe spielen Serbien und die Schweiz, ich denke Serbien wird in die nächste Runde einziehen.

Gruppe F: In der deutschen Gruppe wird der Weltmeister sich schwertun. Im Spiel gegen Schweden wird es um den 1. Tabellenplatz gehen. Denn keiner will gegen Brasilien im Achtelfinale spielen.

Gruppe G: In der Gruppe G wird sich England behaupten, Belgien wird sich ebenfalls für die K.-o.-Runde qualifizieren.

Gruppe H: In der vermeintlichen Außenseitergruppe wird es Japan in die nächste Runde schaffen, dahinter wird Polen auf dem 2. Tabellenplatz landen.

Nach den Gruppenspielen steigt die Spannung, wenn es immer einen Sieger geben muss. Hier etwas vorherzusagen, ist schwierig, aber es wird keine Überraschungen geben. Die besten Teams werden sich durchsetzen. Ich wage eine Ausblick aufs Finale und denke, am 15. Juli wird Frankreich im Finale stehen und den Weltmeistertitel nach 1998 zum zweiten Mal gewinnen. Ich bin gespannt und freue mich auf tolle vier Wochen.

Von MAZ-online