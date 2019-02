Dallgow-Döberitz

Einen eigenen Imbiss betreiben, dieser Traum geisterte schon lange durch den Kopf von Sascha Stegen. Doch einfach nur Pommes und Currywurst verkaufen, das war dem Falkenseer jedoch immer zu wenig. „Dann bin ich auf die Idee mit den Burgern gekommen. Denn alles was man bei den großen bekannten Namen bekommt, schmeckt doch eigentlich ziemlich schlecht“, erzählt der 37-Jährige.

Suche nach Personal gestaltet sich schwierig

Nun hat der gebürtige Berliner sein eigenes Burgerrestaurant am Dallgower Bahnhof eröffnet. Allerdings läuft der Betrieb zunächst noch auf „Sparflamme“. „Wir hatten Probleme Personal zu finden. Deshalb haben wir uns erstmal dazu entschieden, ab donnerstags das volle Burgersortiment anzubieten“, erklärt Stegen.

Dennoch hat der Laden auch montags bis mittwochs geöffnet. Ab 5.15 Uhr gibt es Kaffee und Bagels, was besonders die Pendler freuen dürfte, nachdem vor kurzem neben dem Snackladen auch das beliebte Café „Unverwackelt“ geschlossen wurde.

Donnerstags bis sonntags ist der Burgerladen bis 21 Uhr geöffnet, am Wochenende erst ab 12 Uhr. An diesen Tagen gibt es das volle Programm von Hamburger bis Cheeseburger oder veganer Burger mit schwarzen Bohnen und braunem Reis. Das Fleisch wird stets Medium rare gegrillt, auf Wunsch auch durch.

Klares Konzept mit regionalen Produkten

Mit seinem Burgerladen verfolgt Sascha Stegen ein klares Konzept. „Mir ist wichtig, dass wir Produkte verwenden, die aus der Region kommen und wir möglichst wenig Plastik-Müll produzieren.“ So stammen die Kartoffeln, aus denen die Pommes gemacht werden, vom Falkenseer Hofladen. Auch der Kaffee wird in Falkensee geröstet. Das Fleisch kommt von den Fleischrebellen aus Berlin und der Mozzarella von der Büffelfarm Kremmen.

Vom Lokführer zum Gastronom

Klar war für den Inhaber von Anfang: Ohne ein professionelles Team, ist die ganze Sache nicht zu machen. „Ich habe keine gastronomische Ausbildung und bin daher auf das Know-how meiner Mitarbeiter angewiesen“, betont Stegen. Der 37-Jährige hat bis 2011 als Lokführer gearbeitet, bevor er die Bootstankstelle seines Vaters in Spandau übernommen hat. „Wenn das Wetter passt und der Sommer gut läuft, funktioniert das auch. Ich wollte immer etwas haben, das ganzjährig läuft“, beschreibt er seinen Entschluss.

Das Geschäft in Dallgow, in dem zuvor ein Snackladen war, hat Stegen in den vergangenen Wochen ganz auf die Bedürfnisse eines Burgerrestaurants angepasst. Hingucker ist ein Graffiti eines riesigen Burgers, der gleich Lust aufs Essen machen soll. Im Hintergrund ist die Skyline von Berlin zu sehen, die langsam bis zur ländlichen Idylle von Dallgow wandert.

Von Danilo Hafer