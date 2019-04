Dallgow-Döberitz

Etwa 100 Quadratmeter Böschungsrand standen am Mittwochnachmittag entlang der Bahnstrecke in der Nähe der Dallgower Hauptstraße in Flammen. Laut Augenzeugen waren zuvor Jugendliche mit Silvesterknallern zu Gange.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer ausbreitet. Quelle: Julian Stähle

Ob dies die Brandursache ist, ermittelt derzeit die Kriminalpolizei. Durch das schnelle Handeln der Feuerwehr konnte ein Übertreten der Flammen auf Gärten und weitere Teile der Bahnstrecke verhindert werden. Der Zugverkehr wurde nicht beeinträchtigt. Personen wurden nicht verletzt.

Von MAZonline