Dallgow-Döberitz

Im ersten Moment hört sich „Verkehrsentwicklungsplan“ eher sperrig und ziemlich theoretisch an. Dabei geht es im Grunde um die Frage, wie der Verkehr in Zukunft gestaltet werden soll.

Dallgow-Döberitz wächst jedes Jahr, immer mehr Menschen zieht es an den Berliner Stadtrand. Das führte ganz automatisch dazu, dass auch der Verkehr, insbesondere der sogenannte individuelle Autoverkehr, in der Gemeinde immer mehr zugenommen hat und in Zukunft weiter zunehmen wird. An einigen Stellen, wie etwa in Seeburg, leiden die Anwohner seit Jahren unter dem zunehmenden Verkehr. Pro Woche durchqueren etwa 65.000 Fahrzeuge den Dallgower Ortsteil. An Geschwindigkeitsbegrenzungen hält sich kaum jemand.

Erster Maßnahmenkatalog vorgelegt

Mit einem Verkehrsentwicklungsplan (VEP) möchte die Gemeinde nun dafür sorgen, dass die Lebensqualität in Dallgow-Döberitz insgesamt erhöht und die Bedeutung des Autoverkehrs grundlegend relativiert wird. Dazu wurde ein erster Maßnahmenkatalog vorgelegt, der die Richtung angeben soll.

„Vordringlich müssen wir uns um den innerörtlichen Verkehr kümmern“, erklärte Hans-Peter Pförtner (FWG), Vorsitzender des Verkehrsausschusses, auf der jüngsten Sitzung der Dallgower Gemeindevertreter. Seit einigen Jahren sei es immer schwerer geworden, des individuellen Verkehrs Herr zu werden. Daher ist eines der Hauptziele des VEP die Entwicklung und Förderung der innerörtlichen Mobilität ohne Auto, um die Wohngebiete und Dörfer zu schützen. Dabei soll insbesondere ein Augenmerk auf den Radverkehr gelegt werden.

Details aus dem Leitfaden Die Entwicklungen im Umfeld der Gemeinde Dallgow-Döberitz spielen für den Verkehr im Ort eine große Rolle. Daher müssen auch Projekte wie der Potsdam-Krampnitz, der Bahn-Technologie-Campus in Elstal sowie Karls-Erlebenishof und allgemein der Wohnungsbau in Wustermark, Brieselang und Falkensee betrachtet werden. Ebenso wichtig sind die Entwicklungen innerhalb Dallgows, wie etwa die Wohngebiete Sperlingshof, Bahnhofstraße und Neu-Döberitz oder Nachverdichtungen. Maßnahmen sollen auch für die viel befahrene Wilmsstraße entwickelt werden. Hier wird etwa eine Beschränkung auf Tempo 30 im südlichen Bereich angesprochen. In diesem Zusammenhang sollen die Germanen- und Seestraße als Alternativrouten geprüft werden.

„Das ist ein lange gehegter Wunsch: Weg vom Autoverkehr, hin zu besseren Bedingungen für Radfahrer und Fußgänger“, betonte Petra Budke (Grüne). Für solche Maßnahmen gebe es unter Umständen auch Möglichkeiten, diese über EU-Projekte zu fördern. „Ich sehe da viel Potenzial“, so Budke.

Zusätzliche Brücke über die Bahn

Um das Radfahren sicherer zu machen, sieht der Maßnahmenkatalog bereits einen ganz konkreten Vorschlag vor. So könnte etwa eine zusätzliche Brücke über die Bahntrasse gebaut werden, die einzig von Radfahrern und Fußgängern genutzt werden dürfte. Gleichzeitig werde so eine attraktive Verbindung zwischen den nördlichen und südlichen Gebieten der Bahn geschaffen. „Es ist uns wichtig, Leben in die Mitte von Dallgow zu bringen“, so Pförtner.

Mit Blick auf den Radverkehr könnten Park&Ride-Plätze durch sogenannte Bike&Ride-Plätze ergänzt werden. Darüber hinaus sollte eine umfassende Parkplatzbewirtschaftung im weiter zu entwickelnden Ortszentrum betrachtet und der öffentlichen Nahverkehr verbessert werden. Wo möglich, sollte der Verkehr stets beruhigt, reduziert oder verlangsamt werden. Der verabschiedete Planungsleitfaden umfasst insgesamt acht große Themenbereiche, von der innerörtlichen Entwicklung bis zur Mobilität der Zukunft. Unter dem letzten Punkt sollen vor allem innovative Vorhaben geprüft werden. Neben E-Mobilität und automatisiertem Fahren könnten dies verschiedene Kooperationen mit Forschungseinrichtungen sein.

Weniger Lärm und Schadstoffe

Ale Vorschläge verbindet das große Hauptziel, die Lebensqualität zu verbessern, indem Lärm und Schadstoffemissionen reduziert werden und gleichzeitig die Sicherheit im Straßenverkehr erhöht wird. Der Maßnahmenkatalog soll in nächster Zeit, unter Einbindung des Planungsbüros Richter/Richard, fortgeschrieben werden.

Von Danilo Hafer