Dallgow-Döberitz

Die Freiwillige Feuerwehr in Dallgow-Döberitz braucht dringend neue Mitglieder. Derzeit fehlen in der aktiven Einsatzabteilung rund 44 Kameraden. Das geht aus dem aktuellen Gefahrenabwehrbedarfsplan hervor, der das Gefahrenpotenzial in der Kommune beschreibt und den notwendigen Bedarf an Personal und Material für die kommenden zehn Jahre ermittelt.

Große Engpässe bei der Tagesbereitschaft

„So wie bisher können wir nicht weitermachen“, sagte Dallgows stellvertretender Bürgermeister und Leiter des Ordnungsamtes Peter Kristke auf Nachfrage der MAZ. Wie aus dem vorgelegten Plan hervorgeht, fehlen vor allem in der Zeit zwischen 6 und 16 Uhr Einsatzkräfte, um in ausreichender Form ausrücken zu können. Insbesondere am Standort in Seeburg stehen in dieser Zeit durchschnittlich nur zwei Kameraden zur Verfügung. In der Dallgower Hauptwache sind es zwischen sieben und zwölf, ebenfalls zu wenig.

Insgesamt verfügt die Dallgower Feuerwehr über 48 aktive Mitglieder (Stand Oktober 2017), 28 Jugendliche und zehn Mitglieder in der Alters- und Ehrenabteilung. Nach einer Weisung des Ministeriums des Innern und für Kommunales sollten es in einer Gemeinde wie Dallgow-Döberitz jedoch mindestes 92 Mitglieder sein. Dabei ist vorgesehen, alle taktischen Einheiten doppelt zu besetzen, um die Einsatzfähigkeit gewährleisten zu können.

Gemeinde will Jugendliche in Dallgow halten

Um neue Mitglieder zu gewinnen möchte die Gemeinde nun verstärkt für das Ehrenamt werben. „Wir müssen vor allem schauen, dass die Jugendlichen, die schon in der Feuerwehr sind, auch in der Gemeinde bleiben“, so Kristke. Dazu gehöre auch, entsprechenden Wohnraum anzubieten. Darüber hinaus erhofft sich die Gemeinde durch den Neubau der Wache in Seeburg die Attraktivität der Feuerwehr in dem Ortsteil zu erhöhen. „Zudem versuchen wir bei Neueinstellungen, etwa beim Bauhof, darauf zu achten, dass die Mitarbeiter am besten auch Mitglied in der Feuerwehr sind oder entsprechend dafür zu werben“, erklärte Peter Kristke.

2017 so viele Einsätze wie noch nie

Dass neue Mitglieder dringend notwendig sind, zeigt auch ein Blick auf die Einsatzstatistik. So mussten die Dallgower Kameraden im vergangenen Jahr zu 182 Einsätzen ausrücken, so viele wie noch nie seit Gründung der Freiwilligen Feuerwehr im Jahr 1909.

Für den 26. Mai lädt die Dallgower Feuerwehr ab 10 Uhr zu einem Tag der offenen Tür.

Von Danilo Hafer