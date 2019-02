Dallgow-Döberitz

Die Grünen in Dallgow-Döberitz haben ihre Kandidaten für die Kommunalwahl gewählt. Den ersten Listenplatz bei der Wahl der Gemeindevertretung erhielt Martina Giebelhäuser, die auch Sprecherin des Ortsverbandes ist. Auf den zweiten Listenplatz wurde der Journalist Peter-Paul Weiler gewählt, der bereits seit 2014 in der Gemeindevertretung ist. Danach folgt die Marketingleiterin Anna Mohn.

Landesvorsitzende Budke auf Platz 7

„Wir haben damit ein sehr gutes Team aus kommunalpolitisch und in der Öffentlichkeitsarbeit erfahrenen Grünen, das mein volles Vertrauen besitzt und für verlässliche, gute grüne Politik steht“, erklärte Petra Budke, Landesvorsitzende der Grünen und Gemeindevertreterin. Sie selbst kandidiert auf Platz 7.

Auch unabhängige engagierte Bürger gewählt

Auf der Liste stehen nicht nur grüne Mitglieder, sondern mit Markus Grabka, Jürgen Honert und Tim Schirow auch drei parteipolitisch unabhängige Bürger. „Alle drei haben sich in der Vergangenheit hier in der Gemeinde in verschiedenen Bereichen engagiert, die auch wir Grünen voll unterstützen“, so Budke. Weiterhin kandidieren: Achim Bernhardt, Werner Zander, Petra Weiler, Wolfgang Seelbach, Heike Wieland, Moritz Czech und Nils Boenigk.

Von MAZonline