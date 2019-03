Dallgow-Döberitz

Die Kitagebühren in der Gemeinde Dallgow-Döberitz werden vorerst nicht neu berechnet, es bleibt alles wie es ist. Dies erklärte Ordnungsamtsleiter Peter Kristke auf der jüngsten Sitzung des Dallgower Sozialausschusses. „Wir konnten kein Einvernehmen mit dem Landkreis herstellen und haben die Sache erstmal auf Eis gelegt“, sagte er auf Nachfrage der MAZ. Dabei ging es vor allem um die geplante Höhe der Elternbeiträge.

Kein Einvernehmen mit Landkreis

Ausschlaggebend für die Aussetzung sei nun allerdings eine Anweisung des Landes Brandenburg gewesen. Demnach wurden die Landkreise in der vorherigen Woche auf einer Tagung im zuständigen Ministerium dazu aufgefordert, mit den Kommunen, die gerade ihre Kitasatzung verändern wollen, kein Einvernehmen herzustellen. „Das liegt daran, dass das Land gerade selbst an einem neuen Kitagesetz arbeitet und wohl noch nicht alle Fragen geklärt sind“, so Kristke.

Kein Zeitplan bestimmbar

Demnächst soll es dazu zwar noch einmal eine Sitzung des Landes mit den Kreisen geben, wann die Gemeinde die Anpassung ihrer Betreuungsgebühren allerdings wieder in Angriff nehmen kann, weiß Peter Kristke noch nicht. „Wenn wir wissen, was genau der Landkreis erwartet, können wir weitermachen. Bis dahin bleibt alles, wie es ist“, erklärte er.

Sven Richter ( CDU), Vorsitzender des Dallgower Sozialausschusses, rechnet indes nicht damit, dass vor der Landtagswahl bei diesem Thema auf Landesebene noch etwas passiert. Dafür habe sich in einem anderen Bereich etwas bewegt.

„Die Eltern müssen, rückwirkend zum 1. Januar, elf Euro weniger Essen- und Mittagsgeld bezahlen“, so Richter. Das sei eine erfreuliche Nachricht. Früher oder später wird die Gemeinde aber auch die geplante Satzungsänderung wieder in Angriff nehmen.

Jedes Kind muss gleich behandelt werden

Mit der Änderung der Elternbeiträge, die nun vorerst nicht kommen wird, wollte die Gemeinde vor allem die Einkommensschwächeren Familien entlasten. So sollte der Einkommenshöchstsatz von 52 250 Euro zwischenzeitlich auf 100 000 Euro erhöht werden. Diese Absicht führte sowohl bei Gemeindevertretern, wie Eltern zu großen Diskussionen. Als der Entwurf Ende Januar im Hauptausschuss vorgestellt wurde, war der Saal in der Feuerwehr bis auf den letzten Platz gefüllt. Denn ein Großteil der Dallgower Eltern hätte mit höheren Kosten rechnen müssen. Man einigte sich schließlich auf eine Einkommensgrenze von 80 500 Euro, aus der sich eine deutliche Mehrstaffelung ergeben hätte

„Wir wollen einkommensschwächere Familien entlasten. Die meisten zahlen sogar weniger – es ist ein Nullsummenspiel“, sagte Bürgermeister Jürgen Hemberger (Freie Wähler) damals.

Die Anpassung der Satzung ist nötig, da mit Inkrafttreten des neuen Kitagesetzes jedes zu betreuende Kind gleich zu behandeln ist. Für die Eltern bedeutet dies, dass sie für das erste Kind 100 Prozent zahlen. Kommt ein zweites Kind hinzu, muss für jedes 80 Prozent berappt werden. Beim dritten Kind müssten die Eltern dann 60 Prozent für jedes Kind zahlen.

Von Danilo Hafer