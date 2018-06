In Dallgow herrschte in den vergangenen Tagen große Verunsicherung. Grund war ein Schreiben vom Landratsamt Oder-Spree, in dem 28 Jahre alte Ansprüche des Landes Berlin gegenüber mehrerer Grundstückseigentümer geltend gemacht werden sollten. Inzwischen konnte der Fall jedoch geklärt werden.