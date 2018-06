Dallgow-Döberitz

Wer für die kommenden Spiele der deutschen Nationalmannschaft während der WM in Russland noch die richtige Ausstattung sucht, steht bereits jetzt vor einer Herausforderung.

„Wir haben alle unsere Trikots bereits verkauft und da der Hersteller Engpässe hat, werden es wohl auch schon die letzten für diese Weltmeisterschaft gewesen sein“, sagt Verkäufer Dustin Kaulfuß.

Großer Andrang vor dem ersten Spiel der Deutschen

Der 26-Jährige ist der Fußballexperte bei Intersport im Dallgower Havelpark und kümmert sich um die Wünsche der Fußballfans. „Die Trikots hatten wir bereits seit gut einem halben Jahr im Sortiment, kurz vor dem ersten Spiel der deutschen Mannschaft, am vergangenen Wochenende gab es noch mal einen richtigen Ansturm“, sagt er.

Auswärtstrikot ist der Renner

Am beliebtesten waren bei den Havelländern vor allem die grünen Auswärtstrikots. „Die sehen einfach etwas ausgefallener aus, als die schlichten weißen Exemplare“, so Kaulfuß. Wer jetzt noch unbedingt ein Originaltrikot ergattern möchte, könne nur darauf hoffen, dass in einer anderen Filiale noch eines verfügbar ist.

Doch die Spielertrikots sind zum Glück nicht die einzigen Fanartikel, die derzeit im Angebot sind. „Wir haben Schals, Hüte, Bälle, Fahnen und die Trainingstrikots der Mannschaft“, so Kaulfuß.

Kauflaune hängt vom Turniererfolg ab

Nach wie vor beliebt sind auch Fahnen und sonstiger Schmuck fürs eigene Auto. „Dabei ist vor allem zu spüren, dass die Nachfrage steigt, je weiter die deutsche Mannschaft im Turnier kommt“, sagt Verkäufer Kaulfuß. Manchmal kommen dann auch ganze Familien ins Geschäft, um sich fürs Public Viewing auszustatten. Nicht selten würden dabei vor allem die Kinder den Ton angeben.

Gern gekauft werden im Havelpark auch Fußballschuhe. Die beiden großen bekannten Hersteller bringen zu jeder WM eine neue Kollektion auf den Markt.

WM-Ball kommt nicht so gut an

Etwas schleppend laufe derweil der Verkauf des aktuellen WM-Balls. Nur wenige sind bereit, über 100 Euro für ein solches Exemplar hinzulegen. 2014, bei der letzten Weltmeisterschaft, sah dies noch ganz anders aus.

„In dem Jahr gab es einen richtigen Ansturm auf den offiziellen WM-Ball, was vielleicht auch daran lag, dass er deutlich bunter war, als der diesjährige“, erinnert sich Kaulfuß.

Ball von 2014 war deutlich bunter

Schmückten das runde Leder im Jahr 2014 noch auffällige Farben und runde Formen, versuchten es die Ball-Designer in diesem Jahr mit kleinen Quadraten in Schwarz-Weiß. Ganz auf den Ball verzichten wollen die Havelländer dann aber doch nicht. Sie greifen allerdings lieber zu den günstigeren Trainingsbällen.

Einen speziellen Artikel, wie etwa die ohrenbetäubenden Vuvuzelas für die WM in Afrika, gibt es in diesem Jahr nicht.

Dustin Kaulfuß arbeitet zwar direkt an der Quelle für jeden Fan von Fanartikeln, er selbst ist aber eher zurückhaltend.

„Ich bin zwar Fußballfan, muss aber zugeben, dass ich das erste Deutschlandspiel sogar verpasst habe“, sagt der Falkenseer.

Von Danilo Hafer