Dallgow-Döberitz

Fragt Sebastian Händel in Seeburg herum, ob nicht jemand Lust hätte, sich in der Feuerwehr zu engagieren, bekommt er häufig die gleiche Antwort. „Ich habe doch keine Zeit, höre ich dann immer“, erzählt der Seeburger Ortswehrführer. Viele Freiwillige Feuerwehren in kleinen Gemeinden haben Probleme, neue Mitglieder zu finden. Das ist in Dallgow-Döberitz und Seeburg nicht anders. „In Seeburg kommt noch hinzu, dass es dort kaum Beschäftigung gibt und die Leute daher tagsüber meist nicht im Ort sind“, so Händel.

Dabei war die Seeburger Ortswehr mal gut besetzt. Die heutigen Schwierigkeiten haben historische Gründe. „Seeburg wurde in den 90er Jahren der Gemeinde Dallgow-Döberitz zugeordnet, danach ist fast die Hälfte der Kameraden ausgetreten“, erklärt Dallgows Gemeindewehrführer Oliver Frandrup-Kuhr. Die Entscheidung der damaligen Kameraden könne er auch heute verstehen, müsse man sich doch mit der eigenen Feuerwehr identifizieren können, um gute Arbeit zu leisten. Denn die Einsätze werden in der Gemeinde nicht weniger.

Schwere der Unfälle nimmt zu

„Ich kann mich an Zeiten erinnern, da hatte Dallgow 3000 Einwohner, heute sind es 10000, dass wir dann nicht weniger zu tun haben ist klar“, so Frandrup-Kuhr. Neben der steigenden Einsatzzahl habe auch die Schwere der Einsätze zugenommen.„Wenn ich an den Lkw-Unfall auf der B 5 im vergangenen Jahr denke, wo wir mehr als zwei Stunden gebraucht haben, um den Fahrer aus dem Führhaus zu befreien, dann zehrt das schon an einem“, so der Gemeindewehrführer.

Dass sich das längst nicht jeder zutraut, sei verständlich. „Bei der Feuerwehr gibt es aber für jeden eine Aufgabe“, sagt Sebastian Händel. Wer von vorn herein sagt, er könne keine Verkehrsunfälle sehen, müsse bei solchen Einsätzen auch nicht am Wrack arbeiten.

Gerätehaus Triftstraße ist gut ausgestattet

Trotz aller Schwierigkeiten gibt es zur Dallgower Feuerwehr hin und wieder auch gute Nachrichten zu verkünden. „Im vergangenen Jahr konnten wir fünf neue Mitglieder begrüßen, in diesem bereits sieben“, so Frandrup-Kuhr. Besonders erfreulich sei, dass vier der neuen Kameraden zuvor in der Jugendfeuerwehr waren. Das gut ausgestattete Gerätehaus in der Triftstraße sei ein klarer Standortvorteil für Dallgow.

„Unser Depot in Seeburg lädt derzeit überhaupt nicht zum Verweilen ein“, sagt Sebastian Händel. Der 37-Jährige gehe zwar nicht davon aus, dass ihm die Leute die Tür einrennen, wenn der Neubau des Gerätehauses abgeschlossen ist. Dennoch bestehe die Hoffnung, dass sich dann die Attraktivität der Ortswehr erhöht.

Tag der offenen Tür

Doch es muss noch ein anderes Problem gelöst werden. Viele, die von Berlin nach Dallgow ziehen, seien sich nicht bewusst, dass es hier keine Berufsfeuerwehr gibt. „Die meisten neuen Dallgower wissen nicht, dass wir das hier alles freiwillig machen“, so Frandrup-Kuhr. Der 41-Jährige versucht daher auch in den sozialen Netzwerken auf die Arbeit der Feuerwehr aufmerksam zu machen.

„Wir posten zum Beispiel unsere Einsätze im Internet, damit die Leute eine Erklärung bekommen, warum wir am Sonntag mit Martinshorn durch ihre Straße gefahren sind“, so der Gemeindewehrführer. Denn ausrücken können die Dallgower Kameraden trotz knapper Personaldecke immer. „Außerdem unterstützt uns die Falkenseer Feuerwehr genauso, wie wir sie unterstützen“, so Feuerwehrchef Oliver Frandrup-Kuhr

Wer sich selbst ein Bild von der Arbeit der Dallgower Feuerwehr machen möchte, hat dazu an diesem Sonnabend beim Tag er offenen Tür ab 10 Uhr die Möglichkeit.

Von Danilo Hafer