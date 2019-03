Dallgow-Döberitz

In einer Mitgliederversammlung hat die Freie Wählergemeinschaft Dallgow-Döberitz/Seeburg (FWG) ihre Kandidaten für die bevorstehenden Kommunalwahlen in Brandenburg am 26. Mai festgelegt. Für die Dallgower Gemeindevertretung stellen sich Harald Wunderlich, Brigitte Block, Sascha Labenski, Norbert Weber, Dr. Hans-Peter Pförtner, Nico Berg, Sören Ladewig, Jutta Naumann und Marko Moritz zur Wahl.

Mischung aus Erfahrung und jungen Kräften

Für den Ortsbeirat Seeburg gehen Harald Wunderlich, Brigitte Block, Norbert Weber und Marko Moritz ins Rennen. Der Kreis der Bewerber, auf den die FWG nun setzt, ist eine Mischung aus erfahrenen Kommunalpolitikern und jungen Kräften, die künftig Verantwortung für die Geschicke der Gemeinde Dallgow-Döberitz übernehmen wollen.

Von MAZonline