Dallgow-Döberitz

Pünktlich zum Beginn der ersten Sitzungen im neuen Jahr hat Dallgows Bürgermeister Jürgen Hemberger (Freie Wähler) der MAZ erzählt, welche Vorhaben die Gemeinde in den nächsten Monaten am meisten beschäftigen wird und wie es um die ewige Baustelle des neuen Rathauses steht

Herr Hemberger, ursprünglich wollten Sie ihr Büro im neuen Rathaus schon vor einem Jahr bezogen haben. Ist endlich ein Einzugstermin in Sicht?

Jürgen Hemberger: Was noch fehlt ist der Sonnenschutz und die Leibungen an den Fenstern. Ohne die bekommen wir keine Baufreigabe und können nicht einziehen. Die letzten Gewerke haben uns eigentlich das Versprechen gegeben im Januar fertig zu werden. Allerdings sehe ich derzeit keine Handwerker auf der Baustelle. Einen genauen Einzugstermin kann ich noch nicht nennen. Ich hoffe aber, dass wir in der ersten Jahreshälfte umziehen können.

Was war der Hauptgrund für die Verzögerung?

Die Fassade war fehlerhaft montiert und musste korrigiert werden. Dadurch kam es zu einer Terminverschiebung bei allen anderen Gewerken, die noch im Außenbereich Arbeiten zu erledigen hatten. Das ist in der heutigen Zeit ein großes Problem, weil die Auftragsbücher der Handwerker voll sind und die Unternehmen dann nicht gleich wieder Gewehr bei Fuß stehen.

Das größte Bauvorhaben für 2019 ist die Erweiterung von Hort und Schule in der Steinschneiderstraße. Läuft es dort besser?

Ich hoffe. Dort werden derzeit die Vorbereitungen für die Bodenplatte getroffen. Wir haben ja bereits im vergangenen Jahr den alten Flachbau abgerissen und die ersten Auftragsvergaben erteilt, damit die Firmen rechtzeitig mit den ersten Arbeiten beginnen können, da man nie weiß, wie das Wetter wird. Denn wir wollen im nächsten Jahr, auch pünktlich zum neuen Schuljahr, das Gebäude fertigstellen.

Wo bewegt sich derzeit noch etwas?

Bei dem Feuerwehrneubau in Seeburg ist die Bodenplatte bereits fertig. Wir sind nun von den Temperaturen abhängig, wie schnell es dort mit den Maurerarbeiten weitergeht. Darüber hinaus sind wir mitten in der Planung für eine neue Kita, die Platz für rund 100 Kinder bieten soll. Wie bei vielen anderen Projekten auch, sind wir bestrebt so schnell wie möglich zu bauen. Allerdings sind noch Fragen zu klären.

Wie dringend werden Schul- und Kitaneubau in der Gemeinde gebraucht?

Entgegen ursprünglicher Planungen werden in nächster Zeit die Bauvorhaben in der Bahnhofstraße, dem Nassen Dreieck und in Neu-Döberitz umgesetzt und auch auch abgeschlossen. Dadurch kommen noch einmal mehr Menschen nach Dallgow-Döberitz. Das führt nicht nur dazu, dass mehr Betreuungsplätze für die Kinder benötigt werden. Auch der Verkehr wird weiter zunehmen, das ist ein großes Problem.

Wie kann das Problem mit dem Verkehr gelöst werden?

Man darf bei der ganzen Sachen nicht vergessen, dass der Verkehr nicht nur ein hausgemachtes Problem ist. Wenn Falkensee wächst, nimmt auch der Verkehr in Dallgow zu. Und Wustermark und Elstal tragen auch zum Verkehrsaufkommen auf der B5 bei. Für die Pendler wäre es da natürlich schön, wenn sie auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen könnten. Allerdings sind die Züge, wenn sie in Dallgow ankommen, schon voll. Mit einer Erhöhung der Kapazitäten ist wohl vor dem Jahr 2034 nicht zu rechnen. Das Thema wird uns also noch lange beschäftigen.

Wechseln wir das Thema. Der Dallgower Jugendklub ist derzeit geschlossen. Grund sind marode Deckenbalken im Anbau. Wann können die Kinder die Einrichtung wieder nutzen?

Da wir nicht genau wissen wie sich der Schaden am Anbau auf das Hauptgebäude auswirkt, haben wir den Jugendklub erstmal geschlossen. Die Sicherheit der Kinder steht hier im Vordergrund. Jetzt müssen wir prüfen und eine Lösung finden. Mittelfristig wäre ein Neubau möglich, die Gemeinde hat dazu bereits ein entsprechendes Grundstück gekauft.

Gibt es keine Zwischenlösung?

Die Suche gestaltet sich schwierig, da wir noch nicht wissen, wann wir in das neue Rathaus ziehen können und die alten Verwaltungsgebäude frei werden. Wir haben schon geprüft ob eine Unterbringung im jetzigen Ordnungsamt dann möglich wäre. Wenn wir unsere neue Kita allerdings nicht im laufenden Betrieb bauen können, müssen wir auch dafür eine Zwischenlösung finden. Derzeit müssen wir in alle Richtungen denken.

Was wird die Gemeinde in diesem Jahr noch beschäftigen?

Wir werden uns natürlich weiter mit dem Sportplatz in Seeburg befassen. Dort ist derzeit noch zu klären, ob wir das Planungsgebiet erweitern. Auch der Verkehrskonzept und die Kita-Satzung haben nach wie vor eine hohe Priorität. Uns stehen allerdings auch eine Kommunal- und Landtagswahl bevor, was erfahrungsgemäß dazu führt, dass vor den Wahlen keine unpopulären Entscheidungen mehr getroffen werden. Außerdem müssen wir schauen, wie sich die neue Gemeindevertretung nach der Wahl im Mai zusammensetzt, das weiß heute noch niemand.

Mit dem Straßenbau im Prinzessinnenviertel hat die Gemeinde im vergangenen Jahr ein Straßenbauprojekt umgesetzt, das zu Widerstand führte. Nicht zuletzt wegen der Baumfällungen. Wo wird 2019 gebaut?

In diesem Jahr wird es kaum Anwohnerstraßenbau geben, das wurde schon in der Prioritätenliste so bedacht. Zudem gibt es derzeit zu viele Unbekannte seitens des Landes, was die Ausbaubeiträge angeht. Der Wegfall wäre für die Anwohner zwar schön, ich sehe auf die Kommunen im Osthavelland dann aber ein Problem zukommen, wenn das Land nicht genug Geld zur Verfügung stellt. Die im Moment diskutierten Summen werden bei weitem nicht reichen. Der Anliegerstraßenbau wird sich in Brandenburg stark verlangsamen. Es werden zwar weiter Straßen gebaut, aber sicher nicht mehr in dem Tempo, wie in den vergangenen Jahren.

Von Danilo Hafer