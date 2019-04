Seeburg

Der Dallgower Ortsteil Seeburg soll schöner werden. Das haben sich die Mitglieder der „AG Dorfkern“ auf die Fahne geschrieben. „Im Wesentlichen geht darum, den Ortskern zu beleben und zu verschönern und eine Erholungs- und Flaniermeile zu schaffen“, erklärt Seeburgs Ortsvorsteher Harald Wunderlich.

Eines der zentralen Elemente soll dabei die Neugestaltung des Kreuzungsbereichs L20/Alte Dorfstraße sein. Die Seeburger leiden seit Jahren unter dem stetig wachsenden Verkehrsaufkommen. Dies führt nicht nur auf der L20, sondern insbesondere auf der Alten Dorfstraße immer wieder zu kleineren und größeren Staus.

Täglich bis zu 9400 Fahrzeuge

„Allein über die Landesstraße fahren täglich rund 9400 Fahrzeuge. Auch viele Bewohner aus Potsdamer Wohngebieten nutzen diese Strecke“, so Wunderlich. Wie die Kreuzung neu gestaltet werden könnte, dafür gibt es bereits einige Ideen. Neben angepassten Ampelphasen und verkehrsberuhigenden Maßnahmen favorisieren einige AG-Mitglieder die Variante eines Kreisverkehrs. Dieser könne individuell gestaltet werden und habe auch noch weitere Vorteile für die Anwohner.

„Bei einem Kreisverkehr entfällt vor allem in den Abend- und Nachtstunden der lästige Lichtsmok durch ständig blinkende Ampeln in die westliche und östliche Alte Dorfstraße“, erklärt Kreisverkehr-Fan Manfred Seelke. Der Seeburger spricht sich zudem dafür aus, die Höchstgeschwindigkeit auf der L20 im Ort auf 30 Kilometer pro Stunde zu beschränken. Dann könnten auch Radfahrer die Straße nutzen. „Gerade am Wochenende fahren Rennradfahrer mit vollem Tempo durch den Ort“, weiß auch Harald Wunderlich. Dies führe insbesondre an den Grundstückseinfahrten immer wieder zu gefährlichen Situationen.

Zu wenig Platz für einen Kreisverkehr

Da es sich bei der Ortsdurchfahrt um eine Landesstraße handelt, ist der Landesbetrieb Straßenwesen für die Planung und Prüfung eines Kreuzungsumbaus zuständig. Dort gibt es derzeit jedoch keine Absichten, etwas an der Kreuzung zu ändern. Auch für einen Kreisverkehr stehen die Chancen schlecht. „Dafür ist an dieser Stelle nicht genug Platz, das haben wir bereits geprüft“, erklärt Frank Schmidt, Dezernatsleiter für die Planung West beim Landesbetrieb.

Schon im kommenden Jahr soll mit der Sanierung der L20 auf insgesamt fünf Kilometern begonnen werden. „Die Entwurfsplanung wird dazu bald abgeschlossen“, so Schmidt. Voraussichtlich im Mai will der Landesbetrieb seine Planung in der Gemeinde vorstellen.

Parkähnlicher Weg soll im Ort entstehen

Umsetzbar scheint hingegen der Vorschlag der AG Dorfkern, einen parkähnlichen Weg bis zur Straße Am Berg anzulegen. „Die Idee dazu existiert schon eine ganze Weile, konnte bisher aber nie umgesetzt werden, da das Feuerwehrgebäude im Weg steht“, so Wunderlich. Mit dem Neubau der Feuerwache und dem Abriss des alten Gerätehauses wäre endlich Platz für einen attraktiven Grünstreifen in der Ortsmitte.

Von Danilo Hafer