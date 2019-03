Dallgow-Döberitz

Vor zwei Jahren wurde mit der Untersuchung des Flora-Fauna-Habitat-Gebiets (FFH) Rhinslake zwischen Rohrbeck und Elstal begonnen. Nun haben die Experten von Naturschutzfonds und dem Berliner Büro für Ökologie, Naturschutz und Landschaftsplanung, YGGDRASILDiemer den ersten Entwurf eines Managementplanes zur Erhaltung des Geländes vorgestellt.

Fokus liegt auf Pfeifengraswiesen

„Nach den FFH-Richtlinien gelten die Pfeifengraswiesen als besonders schützenswert, daher haben wir auch bei den geplanten Maßnahmen unseren Fokus vor allem auf diesen Bereich gelegt“, erklärte Susanne Diemer, die mit ihrem Team die Rhinslake untersucht und Vorschläge für geeignete Maßnahmen erarbeitet hat. So soll vor allem die Pfeifengraswiese im nördlichen Teil des mit 49 Hektar recht überschaubaren Gebietes in ihrer Qualität erhalten werden. „Dazu wurde 2017 und 2018 bereits eine erste Maßnahme durchgeführt und der Boden geebnet“, erklärte Diemer. Das habe für Außenstehende erstmal ungewöhnlich ausgesehen, bewirke aber, dass sich an dieser Stelle keine Pflanzen ausbreiten, die in Konkurrenz zur Pfeifengraswiese stehen.

Die Pfeifengraswiesen in der Rhinslake sind Lebenraum für viele Insekten. Quelle: K. Muench/Naturschutzfonds

Mit einer einmaligen Einebnung sei es aber noch nicht getan. So sollte das Areal regelmäßig, zunächst zweimal, später nur noch einmal im Jahr gemäht werden.

Zweite Fläche soll geebnet werden

Etwas weiter südlich gibt es noch eine zweite Fläche, die derzeit verwuchert und verbuscht ist, weil sie nicht gepflegt wird. „Wir denken aber, dass es dort noch Samenpotential gibt, aus der eine zweite Pfeifengraswiese entstehen könnte“, erklärte die Biologin. Dazu müsste die Fläche zunächst ebenfalls eingeebnet, entbuscht und später regelmäßig gemäht werden. „Wir haben auch schon mit dem Eigentümer gesprochen, der sich vorstellen könnte, diese Fläche mitzumähen, wenn sie dafür wieder geeignet ist.“

Wassergutachten wird empfohlen

Ein zweiter wichtiger Punkt für den Erhalt der Pfeifengraswiesen ist der Wasserhaushalt. „Selbst im Jahr 2017, als es viel geregnet hat, waren die Wiesen eigentlich viel zu trocken“, erklärte die Expertin. Innerhalb des FFH-Gebietes existiert auch ein Schöpfwerk, das die umliegenden, landwirtschaftlich genutzten Flächen trocken hält. Niemand wisse jedoch genau, wie sich dieses Pumpwerk auf die anderen Wiesen auswirke. „Daher empfehlen wir die Erstellung eines hydrologischen Gutachtens, um die Zusammenhänge zu verstehen.“

Dazu müssten auf dem Gelände verteilt einige Grundwasserpegel gesetzt werden, um das Areal über einen längeren Zeitraum zu untersuchen.

Stellungnahmen bis 5. April möglich

Der gesamte Managementplan ist online abrufbar und liegt bis zum 5. April in der Gemeinde Dallgow-Döberitz aus. „Bis dahin können von der Öffentlichkeit Stellungnahmen abgegeben werden, die wir dann in den Plan einarbeiten“, erklärte André Freiwald vom Naturschutzfonds Brandenburg. Bis Ende 2020 müssen die Managementpläne für alle europäischen FFH-Gebiete bei der Europäischen Union eingereicht werden.

Die Maßnahmen aus dem Managementplan sind jedoch nicht gesetzlich verpflichtend. Der Plan sei eher wie ein Gutachten anzusehen. „Die FFH-Richtlinien schreiben jedoch vor, dass sich der Zustand einer Fläche nicht verschlechtern darf“, betonte Susanne Diemer. Dies soll mit stichprobeartigen Untersuchungen sichergestellt werden.

Von Danilo Hafer