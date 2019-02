Dallgow-Döberitz

Dem Dallgower Kai Rosenau ging es wie so manch anderem Havelländer in diesen Tagen. Er bekam eine Erkältung, die nicht so ohne weiteres weggehen wollte. Also was tun? Schnell zur Hausärztin, dachte er sich. Dort angekommen, musste er allerdings feststellen, dass sie Urlaub hatte. Auch beim nächsten Arzt war geschlossen.

Im dritten Anlauf, bei der Allgemeinärztin Heike Helbig, schien er dann Glück zu haben. Es war geöffnet. Doch die Überraschung folgte kurz darauf. „Die Sprechstundenhilfe fragte mich nach meiner Hausärztin. Und als ich sie ihr nannte, sagte sie: Wir behandeln Sie nicht“, so Rosenau, der im ersten Moment völlig perplex war, wie er sagt. Auf Nachfrage habe man ihm dann geantwortet: „Die Ärztin und meine Hausärztin seien einst im Streit auseinander gegangen. Deshalb werde ich nicht behandelt“, so Kai Rosenau.

Nicht der einzige Patient

Für ihn völlig unverständlich: „Das ist mir doch egal, ob sie irgendwann Streit hatten. Davon weiß ich nichts. Man muss mich doch behandeln“, meint er.

Auf Nachfrage sagte Heike Helbig gegenüber der MAZ: „Er war nicht der einzige Patient, der nicht behandelt wurde.“ Grund sei in den Fällen gewesen, dass es keine Vertretungsregelung mit den jeweiligen Hausärzten gegeben habe. Jeder Arzt sei verpflichtet, dies zu regeln. „Wenn es sich um einen Notfall handelt, dann wird er natürlich behandelt“, bekräftigte sie aber.

Behandlung muss sichergestellt sein

Christian Wehry, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) teilte auf Nachfrage mit: „Abwesenheiten und Vertretungen müssen unter den im Versorgungsbereich niedergelassenen Kollegen rechtzeitig so aufeinander abgestimmt werden, dass eine ausreichende ärztliche Versorgung während dieser Zeit sichergestellt bleibt.“

Und weiter: „Frau Helbig hat recht. Sie muss – ausgenommen Notfälle – die Patienten nicht behandeln. Ein Grund für eine Ablehnung kann beispielsweise eine (über-)volle Praxis sein und wenn weitere Patienten dazu führen würden, dass der bestehende Patientenstamm nicht mehr ausreichend versorgt werden kann.“

Empfehlung der KV

Die KV empfehle Patienten, sich genau zu erkundigen, welcher Arzt die Vertretung des eigenen Arztes übernimmt. Die meisten Ärzte würden ihre Patienten über Aushänge oder Informationen auf dem Anrufbeantworter informieren.

Dass er unbedingt den Vertretungsarzt aufsucht, dazu sieht sich Kai Rosenau indes nicht verpflichtet, zumal die von ihm aufgesuchte Praxis in seiner Wohnungsnähe liegt. „Wir haben schließlich freie Arztwahl.“

Keine Beschwerden

Wie Christian Wehry weiter sagt, habe es zumindest seit Jahresbeginn bei der KV keine Beschwerden von Patienten gegeben, die nicht behandelt worden sind. Möglicherweise könne das aber nach Ferienende anders sein, da einige Praxen derzeit geschlossen waren.

Von Andreas Kaatz