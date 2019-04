Seeburg

Zu klein, zu alt, zu marode: Die alte Feuerwache in Seeburg bietet Vorbeifahrenden ein trauriges Bild. Hier hatten die Kameraden der Freiweilligen Feuerwehr nicht einmal genug Platz, um ihr Einsatzfahrzeug unterzustellen. Sie legten es kurzerhand tiefer.

In der neuen Wache, die derzeit an der Dallgower Chaussee entsteht, arbeitet die Seeburger Wehr künftig unter modernsten Bedingungen. Anlässlich des Richtfests, das am Freitag begangen wurde, kamen Kameraden aus Dallgow, Falkensee, Schönwalde und Brieselang, um mit der Seeburger Wehr zu feiern.

2,4 Millionen Euro werden investiert

2,4 Millionen Euro, davon knapp eine Million aus dem Fördertopf des Kommunalen Infrastrukturprogramms (KIP) des Landes, lässt sich die Gemeinde das Großprojekt an der L20 kosten. Genug Raum für Umkleiden, Fahrzeuge und Ausbildung, sogar ein kleines Büro mit 20 Quadratmetern steht den Kameraden nach der Fertigstellung im Frühjahr 2020 zur Verfügung. Auch das für die Seeburger Wehr vorgesehene Einsatzfahrzeug, das bereits seit 2014 im Besitz der Gemeinde ist und seither in Dallgow steht, findet hier endlich seinen Platz. Die Zufahrt wird über die L20 erfolgen.

„Der Bau der neuen Feuerwache war dringend notwendig. Zum einen natürlich, weil der Bedarf mit 1200 Einwohnern gestiegen ist und zum andern setzt der Neubau ein Signal für die Seeburger Wehr“, sagte Dallgows Wehrführer Oliver Fandrup-Kuhr. Die Wache hätte bereits nach der Wende kommen müssen, mit der Eingemeindung nach Dallgow habe es allerdings einen Bruch gegeben, so Fandrup-Kuhr. Damals sei rund die Hälfte der Seeburger Kameraden ausgetreten.

Nachwuchs gewinnen

Auch heute sei es nicht einfach, in Seeburg Nachwuchs für das Ehrenamt zu gewinnen, weiß Ortswehrführer Sebastian Händel. „Derzeit hat die Seeburger Wehr sieben aktive Kameraden und neun Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Eigentlich müssten es 20 sein“, so Händel, der sich von der neuen Wache auch eine positive Außenwirkung und damit mehr Ehrenamtler erhofft. „Wir planen zudem eine Gruppe für Kinder unter zehn Jahren aufzubauen, um schon die Kleinsten spielerisch für die Arbeit der Feuerwehr zu begeistern“, so Oliver Fandrup-Kuhr.

„Natürlich hat man Tag und Nacht Bereitschaft. Bleibt es jedoch ruhig, sind es nur etwa vier Stunden in der Woche“, sagte Sebastian Händel. Neben jungen Feuerwehranwärtern würde sich der Ortswehrführer auch über einige ältere Quereinsteiger freuen. „Was nützt die schönste Feuerwache, wenn es an Kameraden fehlt“, sagte auch der Seeburger Ortsvorsteher Harald Wunderlich. Und die brauch Seeburg dringend: „Von Dallgow hierher dauert es mit den großen Fahrzeugen 20 Minuten. Das ist zu lang, wir brauchen mehr Leute vor Ort“, sagte Händel.

Und nicht nur die Feuerwehr profitiert von dem Neubauprojekt. Ein 80 Quadratmeter großer Raum soll der Dorfgemeinschaft künftig zur Verfügung stehen. Hier trifft sich unter anderem der Ortsbeirat, der seit dem Verkauf des alten, maroden Gemeinschaftshauses in der Kirche tagt. „Aber natürlich werden hier auch kulturelle Veranstaltungen, Vorträge oder Sportangebote stattfinden“, sagte Harald Wunderlich.

Von Laura Sander