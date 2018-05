Döberitz

Am Dienstagnachmittag eskalierte der Streit zwischen einem 77- und einem 74-Jährigen in Döberitz. Beide Männer gerieten in Streit, als der eine in seinem Garten arbeitete und der andere mit dem Fahrrad am Grundstück vorbeifuhr.

Einer griff zum Spaten, einer zur Harke

Zunächst verbale und später auch handgreiflich gingen beide aufeinander los. Im weiteren Verlauf griff einer der Senioren zu einer Harke und der andere zu einem Spaten und beide schlugen aufeinander ein.

Beide Männer erlitten blutende Platzwunden. Eingesetzte Beamte konnten die Situation beruhigen und nahmen die Anzeigen auf, die beide Männer wechselseitige gegeneinander erstatteten.

Von MAZ Online