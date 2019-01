Dallgow-Döberitz

Der Anliegerstraßenbau im Dallgower Prinzessinnenviertel ist abgeschlossen. Jetzt kommen auf die Anwohner der Charlotten-, Luisen- und Margaretenstraße weitere Kosten zu.

Schlechter Baugrund, viele Wurzeln

Der schlechte Baugrund, die Beseitigung von dichtem Wurzelwerk und der Austausch eines alten Rohrdurchlasses haben im Laufe der Bauarbeiten Mehrkosten von rund 132 300 Euro verursacht. Die Maßnahmen, vor allem der umfangreiche Bodenaustausch, den die Baufirma Eurovia aus Michendorf durchführen musste, seien im Vorfeld nicht abzusehen gewesen, so der zuständige Bauleiter.

Für die Anwohner war das eine weitere Hiobsbotschaft, denn bereits in der Vergangenheit hatten sich die Kosten für den Anliegerstraßenbau im Prinzessinnenviertel fast verdoppelt.

Kosten haben sich verdoppelt

Waren nach ersten Kostenschätzungen im Jahr 2016 gerade einmal 710 000 Euro für alle drei Straßenzüge eingeplant, ging man Anfang 2018 von insgesamt 1,23 Millionen Euro aus. Nach Erschließungsrecht tragen die Anwohner 90 Prozent der Kosten. Für ein 1000 Quadratmeter großes Grundstück im zweiten Bauabschnitt der Charlottenstraße wären das stolze 19 175 Euro.

Die Verwaltung begründete die Kostenexplosion mit den stark gestiegenen Baukosten, erhöhten Umweltauflagen und der hohen Anzahl der notwendigen Baumfällungen. Anfang 2018 hatte die Gemeinde rund 50 Bäume im Prinzessinnenviertel fällen lassen. Dafür gab es von Seiten der Anwohner jede Menge Kritik. Durch die Fällungen sei der Alleencharakter völlig verloren gegangen, zudem müssten die Anwohner einen Großteil der Kosten für Abholzung und Neupflanzungen tragen.

10 000 Euro für Wurzelentfernungen

„Und jetzt kommen weitere Kosten auf uns zu? Sie sagten uns bereits vor einem Jahr, dass die Obergrenze erreicht ist“, sagte eine betroffene Anwohnerin. Das Wurzelaufkommen habe man jedoch komplett unterschätzt. Für die Entfernung werden nun über 10 000 Euro zusätzlich veranschlagt.

Auch habe man sich auf die Ergebnisse der Bodenuntersuchung verlassen, hätte jedoch feststellen müssen, dass der Untergrund in mehreren Abschnitten nicht ausreichend tragfähig gewesen sei. Der Bodenaustausch hätte zusätzlich rund 110 000 Euro gekostet, die auf die Anwohner umgeschlagen werden sollen. „Es ist ein Irrsinn mit dem DIN-gerechten Ausbau. Mit den Geldern der Anwohner lässt es sich leicht bis zum Erdmittelpunkt ausbaggern“, sagte Anwohner Edgar Pairan.

Die zusätzlichen Kosten nicht den Anwohnern aufzulasten, sondern aus der Gemeindekasse zu zahlen, regte Gemeindevertreter Jörg Vahl ( CDU) an. Einen Beschluss über die zusätzlichen Kosten fällen die Gemeindevertreter in ihrer Sitzung am 30. Januar in der Feuerwache in der Triftstraße.

Anwohner künftig auszubauender Straßenzüge werden entlastet

Erst kürzlich beschlossen die Dallgower Gemeindevertreter die Beteiligung an den Erschließungskosten einer Straße zu senken. Anwohner die noch vor dem Ausbau stehen, müssten damit nicht 90 Prozent, sondern 70 Prozent der Kosten tragen.

Von Laura Sander