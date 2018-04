Straßenbau - Wut im Prinzessinnenviertel wächst

Die Eigentümer des Dallgower Havelparks haben dem in die Jahre gekommenen Einkaufszentrum eine Verjüngungskur verschrieben. Insgesamt rund 15 Millionen Euro investieren die Madison International Realty aus New York und die Hamburger redos Gruppe in die Modernisierung des 1995 eröffneten Havelparks. Ziel ist es die Attraktivität zu steigern.