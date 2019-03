Berlin

Das Ruppiner Seenland hat ihn als Relief, die Stadt Neuruppin präsentiert eine vergoldete Miniatur. Doch nur am Stand der Reiseregion Havelland können die Besucher der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) Theodor Fontane ins Lebensgröße bestaunen und mit dem bekannten Schriftsteller ins Gespräch kommen. Klar, dass im Fontanejahr kein Weg an ihm vorbei führt.

Zur Galerie Die Reiseregion Havelland präsentiert sich in diesem Jahr mit einem größeren Stand auf der ITB in Berlin. Gegen exotische Reiseziele möchte der Tourismusverband mit Fontane punkten.

Noch bis Sonntag präsentiert sich das Havelland, neben etwa 11.000 weiteren Ausstellern aus 186 Ländern, auf der ITB in den Messehallen unterm Funkturm. Mittwoch wurde sie offiziell eröffnet.

Größte Neuerung aus Sicht des Havellandes: „In diesem Jahr haben wir erstmals einen gemeinsamen Stand mit Schwielowsee und Brandenburg/Havel, da das Havelland ja nicht an der Kreisgrenze aufhört. Wir sind eine gemeinsame Reiseregion“, betont Matthias Kühn, Geschäftsführer des Tourismusverbands Havelland.

Neue Broschüre „Reisezeit“

Entsprechend der neuen Zusammenarbeit präsentiert der Verband die neue Broschüre „Reisezeit“. Das hochwertig gedruckte und gestaltete Heft versammelt die touristischen Hotspots vom Baumblütenfest, über Fontanes Ribbeck, den bekannten Waldmöpsen in Brandenburg bis zum Rathenower Optikpark.

Wer es gern digital hat, kommt bei dem neuen Heft ebenfalls auf seine Kosten. „Wir haben QR-Codes integriert, über die der Leser noch weitere Informationen abrufen kann“, erklärt Kühn.

Natur, Erholung und Kultur

Das Havelland setzt bei seiner Außenwerbung vor allem auf die Themen Natur, Erholung, aber auch Kultur. „Mit der Döberitzer Heide und dem Natur- und Sternenpark Westhavelland liegen die Naturparadiese, vor allem wenn man aus Berlin kommt, direkt vor der Tür“, erklärt Matthias Kühn.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (r.) erhielt eine knetbare Birne, gegen den Stress. Quelle: Danilo Hafer

Die Wildnis der Döberitzer Heide – die Sielmann-Stiftung präsentiert sich im 25. Jahr ihres Bestehens, ebenfalls mit einem eigenem Stand – ist in diesem Jahr wohl der einzige Ort im ganzen Havelland, an dem man nicht Theodor Fontane begegnen wird. Andernorts wird das eher schwierig. „Allein im Havelland haben wir rund 150 Fontane-Veranstaltungen und es kommen immer noch neue hinzu“, so Kühne.

Messebesuch am Wochenende Am Wochenende ist die Internationale Tourismus-Börse in den Messehallen unterm Funkturm (Messedamm 22) auch für das Privatpublikum geöffnet. Geöffnet ist an beiden tagen von 10 bis 18 Uhr. Ein Online-Ticket kostet 12 Euro, vor Ort 15 Euro (ermäßigt 8 Euro). Kinder unter 14, in Begleitung, zahlen nichts.

Getoppt wir dies nur noch von der Stadt Neuruppin, die ihren Stand direkt gegenüber aufgebaut hat, mit etwa 200 Veranstaltungen. Der Tourismus-Service der Stadt hat seinen goldenen Fontane indes zur Sicherheit mit einer Schnur an den Stand gebunden, aus Angst vor Fontane-Souvenir-Jägern.

Am Eröffnungstag machte auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) seinen obligatorischen Rundgang und holte sich beim „echten“ Fontane persönlich eine kleine knetbare Birne ab. Die helfe gegen den Stress. Woidke nahm das kleine Geschenk dankend an.

Kühn sucht neue Möglichkeiten für die Region zu werben

An den ersten Tagen ist die Messe ausschließlich für Fachbesucher geöffnet, entsprechend viel zu tun hat auch Matthias Kühn. Dabei hält der Tourismus-Chef die Augen auch nach neuen Innovationen offen. So traf er sich bereits mit dem Anbieter einer App fürs Handy und informierte sich über Virtual Reality, um nach Möglichkeiten zu schauen, wie das Havelland noch interaktiver beworben werden kann.

„An Flyern und Karten führt dennoch kein Weg vorbei, viele Menschen haben doch immer noch gern etwas in der Hand, das sie sich in Ruhe anschauen können“, erzählt Kühn.

Neue Postkarten mit Fontane-Wissen

So warten auf die Besucher der Messe – rund 170.000 Menschen werden bis Sonntag erwartet – auch neue Postkarten, die mit allerlei ungewöhnlichen Fragen auf der Vorderseite das Interesse wecken sollen. Etwa, was Fontane mit Couchsurfing zu tun hat. Die Antwort gibt es dann auf der Rückseite.

Am Havelland-Stand schaute auch Brandenburgs Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger ( SPD) vorbei. Er wünschte Fontane „ein nicht allzu anstrengendes Jahr“. Da musste auch der alte Schriftsteller lachen.

Von Danilo Hafer