Havelland

Plätzchen im Hochsommer backen? Weihnachten in den Sommerferien feiern und dabei um einen Schneemann tanzen? Warum nicht?

Im Abenteuercamp ist das und vieles andere, was ein bisschen verrückt erscheint, ganz normal. „Es kommt darauf an, dass die Kinder Spaß haben“, sagt Ines Zygowski.

Sie ist seit 2011 Betreuerin in dem Feriencamp, das von der Kreissportjugend Havelland (KSJ) organisiert wird und Teil des kreativen Teams, das jedes Jahr rund 60 Kindern aus dem Havelland die Ferien versüßt.

Wer einmal dabei ist, will immer wieder kommen

Das Camp gehört in der Region zu den beliebtesten Ferienangeboten. 2018 waren die Plätze bereits im März ausgebucht. Auch für 2019 gibt es schon fast 30 Anmeldungen.

„Die Hälfte der Kinder sind Wiederholungstäter. Wer einmal dabei war, will immer wieder kommen“, sagt Gesa Eckhardt. Auch sie unterstützt das Camp als Betreuerin.

58 Mädchen und Jungen können in diesem Jahr mit dabei sein. Das Camp findet vom 22. bis zum 29. Juni in der „PerspektivFabrik“ des Christlichen Vereins junger Menschen direkt am Beetzsee statt.

Ein Schneemann im Sommer? Im Abenteuercamp ist das und vieles mehr möglich. Quelle: Privat

Und eines ist schon jetzt klar, es wird mindestens genauso verrückt und lustig wie in den Jahren zuvor. Dafür sorgt unter anderem der Rugby-Club SG Stahl Brandenburg.

„Der Verein hatte von unserem Camp gehört und angefragt, ob sie dabei sein können. Da wir immer bemüht sind, den Kindern auch weniger populäre Sportarten näher zu bringen, passt das sehr gut ins Programm“, erklärt Ines Zygowski.

Mit dabei ist auch Sebastian Kopke, der vielen als Kampfkünstler Satu bekannt ist. Der Brandenburger spuckt Feuer, verbiegt Stahlstangen mit seinem Hals, zerschlägt Steinblöcke mit dem Kopf und versteht es, die Kinder zu begeistern.

Das Abenteuercamp ist jedes Jahr aufs neue für rund 60 Kinder aus dem Havelland das Highlight des Sommers Quelle: Christin Schmidt

Er war bereits zu Gast im Abenteuercamp und kommt gern wieder. Genau wie die Jungen und Mädchen und die Betreuer.

Sogar geheiratet wird im Abenteuercamp. Zum Abschlussfest dürfen alle, die sich in den Tagen zuvor ineinander verguckt haben, trauen lassen.

„Wir veranstalten immer eine kleine Zeremonie. Bei den Kinder ist das sehr beliebt. Jedes Jahr finden sich drei bis fünf Paare“, berichtet Gesa Eckhardt.

Hochzeit mit Schleier und Zylinder

Die Jungen bekommen einen Zylinder, die Mädchen einen Schleier mit Rosenkranz und Betreuer Johannes Wetzel übernimmt den Part des Standesbeamten. Natürlich gehört auch ein Vermählungstanz dazu.

Eine GPS-Tour, Disco-Abende, Weihnachtsplätzchen backen, ein Ausflug und eine Mega-Nachtwanderung gibt es selbstverständlich auch wieder.

Außerdem dürfen sich die Teilnehmer auf einen „verrückten Tag“ freuen. „Was genau passiert, wollen wir aber nicht verraten. Einige Überraschungen soll es schließlich noch geben“, betont Gesa Eckhardt.

Das Betreuerteam des Abenteuercamps trifft sich jedes Jahr zum Ideen sammeln und planen. Dabei entstehen die verrücktesten Ideen. Quelle: Christin Schmidt

Die Fantasie der Betreuer scheint jedenfalls grenzenlos zu sein. Die Ideen zum Programm entstehen häufig bei einem Betreuertreffen das im Mai stattfindet.

„In der Gruppe lassen wir unserer Fantasie freien lauf und planen stets Sachen, die auch uns Spaß machen“, gesteht Ines Zygowski mit einem Lächeln.

Das Abenteuercamp wird vom Landkreis Havelland und mit Mitteln des Landesjugendplans gefördert. Auch der Horizont Verein und die Partnerschaft für Demokratie Westhavelland und Nauen unterstützen das Vorhaben.

Ziel ist es, ein Camp zu organisieren, an dem Kinder aus allen Schichten und Kulturen aus dem Havelland teilnehmen können.

In diesem Jahr sind Kinder eingeladen, die zwischen 2006 und 2010 geboren sind. 200 Euro kostet das Abenteuercamp für eine Woche Ferienspaß inklusive Verpflegung.

Die Anreise muss selbst organisiert werden. Kinder aus einkommensschwachen Familien zahlen 170 Euro. Ein einfacher Nachweis beim KSJ genügt. Mehr Infos auf: www.ksb-havelland.de

Von Christin Schmidt