Bilder aus drei Jahrzehnten zeigt Hermann Lüddecke im Falkenseer Museum. Sie führen in eine sinnliche und ironische Damenwelt, in der Männer zur Nebensache werden. Der vor 80 Jahren in Falkensee geborene Maler ist seinem Thema stets treu geblieben, da schreckt ihn auch keine Metoo-Debatte.