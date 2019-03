Paaren im Glien

An der Spitze des havelländischen Bauernverbandes steht auch in den nächsten vier Jahren der Nauener Landwirt Dirk Peters. Der 52-Jährige wurde Donnerstagnachmittag in Paaren im Glien wiedergewählt. Zuvor hatten die Mitglieder bereits einen neuen zwölfköpfigen Vorstand (außerdem gehört Liane Wandrey als Vertreterin des Landfrauenvereins dazu) in geheimer Wahl bestimmt. Erstmals in diesem Gremium und die einzige Frau ist Annette Brockmann aus Wutzetz, dazu kommen die Neulinge Willi Groß aus Dallgow-Döberitz und Jan Tanneberger aus Bahnitz.

Überlebt dank der Sonderhilfsprogramme

Der alte und neue Bauernverbandschef sparte in seinem Rück- und Ausblick nicht mit Kritik und fand klare Worte: „Unserer Landwirtschaft geht es nicht gut. Wir haben, bedingt durch viele Faktoren wie Wetter und bürokratische Hürden, vier Jahre hintereinander in einem Ausnahmezustand gewirtschaftet“, so Peters. Nur dank diverser Sonderhilfsprogramme sei das Überleben vieler Betriebe möglich gewesen.

Besonders schlimm habe sich die Milchpreiskrise ausgewirkt. Von den 39 melkenden Betrieben im Jahr 2015 sind heute noch 28 übrig. Und es würden weitere aussteigen, prognostizierte er und ergänzte: „Damit haben wir ein wichtiges Standbein unserer Wertschöpfung verloren.“ Der Weg, Milchkühe durch Mutterkühe zu ersetzen, sei sicher eine richtige Entscheidung. Aber auf lange Sicht nicht die Lösung: „Der Markt wird wieder in Schieflage geraten, weil das Angebot an Fleischrindern schnell wächst.“

Freiwillig Blühstreifen angelegt

Große Sorgen bereiten die geplanten Änderungen in der Agrarförderpolitik der EU, so Peters. Die Landwirte müssen in nächster Zeit deutlich mehr Maßnahmen im Umweltbereich erbringen, um an Fördermittel zu kommen.

Unter anderem gehe es um den Schutz der Bienen. „Obwohl im Havelland dazu schon einige Projekte angelaufen sind und obwohl viele Landwirte freiwillig und ohne Fördermittel Blühstreifen angelegt haben, müssen der Dialog und die Absprachen mit den Imkern verbessert werden. Gleichzeitig wünscht sich der Kreisbauernverband von Landkreis und Landespolitik: „Ein Neu-Imker sollte eine Schulung mit Prüfung absolvieren, um nachzuweisen, dass er die Grundlagen der Imkerei beherrscht.“ Außerdem sei der jährliche Nachweis der Gesundheitszeugnisse für alle Bienenvölker nötig, um Symptome der Faulbrut schnell erkennen zu können.

Übergriffe des Wolfes auf Tiere im Havelland nimmt zu

Der Umgang mit dem Wolf steht für die Landwirte ganz oben auf der Prioritätenliste. Denn trotz der Überarbeitung der Wolfsverordnung im Land Brandenburg und trotz vieler wolfsfreier Zonen in Kommunen würden die Übergriffe auf Tiere auch im Havelland zunehmen. „Ich sehe im Moment ein Wettrüsten um den höchsten und stärksten Elektrozaun oder den größten und stärksten Herdenschutzhund. Das kann nicht sie Lösung sein. Die Ankündigung der Bundesumweltministerin, schnellere Abschüsse zu ermöglichen, muss jetzt mit Fakten untermauert werden.“

Politisch stark engagiert

Dass der Kreisbauernverband und deren Mitglieder sich auch politisch stark engagieren, begrüßt der Vorsitzende. Die Wählergruppe Bauern tritt bei der Kommunalwahl im Mai für die Stadtverordnetenversammlungen in Nauen und Friesack an. „Und für den Kreistag werden 27 Landwirte aus dem Havelland kandidieren. Ich hoffe, wir bekommen genug Stimmen, um eine Fraktion zu bilden“, erklärte Dirk Peters.

Von Jens Wegener