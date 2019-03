Rathenow

Bestätigt wurde es nicht. Aber auch nicht dementiert. Weiße Tücher sollen Mitarbeiter im Jugendamt gut sichtbar in der Behörde angebracht haben. Der Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, Michael Koch ( CDU), sagte, von solchen Aktionen wisse er nichts. Auch die Pressestelle des Kreises bestätigte auf Anfrage nicht, dass es zu dieser Bekundung gekommen sei.

Eile ist kein Maßstab

Die weißen Tücher könnten die weiße Flagge symbolisieren, die man hisst, wenn man nicht mehr weiter kann. So ungefähr muss es den Mitarbeitern des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) im Jugendamt gehen.

Das wiederum bestätigte auch Michael Koch: „Wir wissen, dass die Personalsituation extrem angespannt ist.“ Das ist misslich, denn der Allgemeine Soziale Dienst kümmert sich um die so genannten schwierigen Fälle in der Jugendhilfe, betreut Familien und Kinder. Die verantwortungsvollen Aufgaben müssen sorgfältig erledigt werden. Eile ist kein Maßstab.

Probleme mit der personellen Ausstattung des ASD im Jugendamt bestätigt auch Kreissozialdezernent Wolfgang Gall ( CDU), der für das Jugendamt zuständig ist. „Das steht in Zusammenhang mit Mutterschutz- und Elternzeitvertretungen, Vertretungen bei Arbeitsunfähigkeit, Aufhebungsverträgen beziehungsweise Kündigungen, aber auch mit steigenden Fallzahlen.“

Kurzzeitige Vertretungen zuletzt belastend

Das ist ein ganzes Bündel an Gründen, das am Ende dazu führen müsste, dass die Personallücke schnellstmöglich gestopft werden muss. „Leider erwiesen sich in den letzten Monaten kurzzeitige Vertretungen, zum Beispiel im Rahmen von Mutterschutz und Elternzeit, immer wieder als besonders belastend“, schreibt dazu Roman Lange vom Büro des Landrates, der zurzeit Presseanfragen mit abarbeitet. Wegen Mutterschaftsurlaub ist die Pressestelle derzeit ebenfalls sehr spärlich besetzt.

Dezernent Wolfgang Gall weiß, wie schwierig es ist, die offenen Stellen nachzubesetzen: „ Die Besetzung solcher befristeten Stellen ist erfahrungsgemäß schwierig, es finden sich kaum Bewerberinnen und Bewerber. Außerdem ist die lange Einarbeitungszeit in das komplexe Aufgabenfeld des ASD zu berücksichtigen. Da kommen im Ernstfall schon 15 Monate zusammen.“

Mehrarbeit für verbleibendes Personal

Wenn immer mehr Mitarbeiter fehlen, dann muss das verbleibende Personal im ASD Mehrarbeit stemmen. Immer wider kamen aus dem ASD Meldungen, die Mitarbeiter seien überlastet. Gall: „Darum wurde im vergangenen Jahr eine externe Organisationsuntersuchung in Auftrag gewesen. Ziel ist zu prüfen, wie die personelle Ausstattung im Verhältnis zu den gestiegenen Fallzahlen auskömmlich aufgestellt werden kann.“

Mehr Fälle – mehr Mitarbeiter. Für die Regionalstelle Rathenow im Jugendamt ist auf Grundlage der Fallzahlen ein zusätzlicher Stellenbedarf ermittelt worden. Darum sollen drei neue Stellen hinzukommen.

Neue Stellen sind ausgeschrieben

Roman Lange: „In der Zwischenzeit sind zwei der neuen Stellen sowie eine Vertretungsstelle für eine Mitarbeiterin in Mutterschutz/Erziehungszeit ausgeschrieben worden. Eine weitere Stelle wird in diesem Moment zur Ausschreibung vorbereitet. Auf die unbefristeten Stellen haben sich mehrere Bewerberinnen und Bewerber gemeldet.“

Zudem wurde eine „Springerstelle“ für den ASD eingerichtet, um kurzfristig bei Arbeitsunfähigkeit, Aufhebungsverträgen oder Kündigungen reagieren zu können. „Leider hat sich herausgestellt, dass es sehr schwierig ist, die Stelle zu besetzen“, so Gall.

Ausschuss ist informiert

Nun sehen die Verantwortlichen einen Sonnenstreif am Horizont. Eine spürbare Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ASD Rathenow wird aber erst nach Besetzung der vakanten Stellen und der Einarbeitung der neuen Kolleginnen und Kollegen möglich werden.

Der Jugendhilfeausschuss wurde am 23. Januar 2019 über die angespannte Personalsituation informiert.

Von Joachim Wilisch