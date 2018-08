Strodehne

Die Landwirtschaft im Westhavelland ächzt unter der Dürre. Die seit Monaten anhaltende Trockenheit schmälert die Ernte beträchtlich. Die Situation hat für die Landwirte erhebliche Auswirkungen. „Das Winterfutter für unsere Tiere ist noch nicht gesichert“, sagt Peter Wilke, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Hohennauen.

Rund 2000 Rinder hat der Landwirtschaftsbetrieb auf Weiden und in Ställen. Um über den Winter zu kommen muss Wilke den Tierbestand um zehn Prozent reduzieren. Der Abbau gehe zu Lasten der Mutterkuhhaltung, denn Milchkühe zu verkaufen könne man sich nicht leisten. „Die Milch ist für die Agrargenossenschaft eine wichtige tägliche finanzielle Einnahmequelle.“

Ertragsausfall von 30 Prozent und mehr

Johannes Funke, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes sagt, die Landwirte im Havelland hätten in diesem Jahr bei Ackerfrüchten 20 bis 30 Prozent Ertragsausfall. Dabei gibt es durchaus regionale Unterschiede. Die Agrargenossenschaft Hohennauen liegt beim Getreide deutlich über dem von Funke genannten Ertragsausfall. Auf ihren 1500 Hektar Grünland ist die Situation nicht besser. Allein die Wiesen und Weiden als Grünland zu bezeichnen ist aufgrund der Trockenheit unangebracht.

Mit dem ersten Schnitt im Frühjahr haben die Hohennauener gegenüber den Vorjahren rund ein Drittel weniger Heu und Gras für die Silage eingefahren. Derzeit wird der zweite Schnitt geerntet. „Wir ringen um jedem Halm“, so Wilke. Auch die bevorstehende Maisernte wird nicht besser ausfallen.

Mais vertrocknet auf den Feldern

Während einige Nachbarbetriebe schon mit Häckslern auf den Feldern sind, werden die Hohennauener voraussichtlich in der kommenden Woche mit der Ernte beginnen. In „normalen“ Jahren wäre der Mais nun saftig grün, zwei Meter hoch und hätte kräftige Kolben. 2018 sieht das ganz anders aus.

Peter Wilke steht zwischen Hohennauen und Semlin in einem Feld auf dem der Mais ihm gerade mal bis an die Hüften reicht. Die Blätter sind trocken, die Kolbenbildung gering, die Körner winzig. Dazwischen stehen vereinzelt kleine Pflanzen, die aus der Saat erst aufgegangen sind, als es vor einigen Wochen ein wenig regnete. „Regen in den nächsten Tagen würde dem Mais nicht mehr helfen“, sagt Wilke. Er sieht einer sehr mäßigen Ernte entgegen.

Die die Körner in den nachgewachsenen Maispflanzen sind nicht ausgereift. Quelle: Norbert Stein

Ledig 18 bis 20 Tonnen Mais je Hektar werde man im Herbst ernten. „Mehr wird es wohl nicht werden“, fürchtet der Geschäftsführer. In den Jahren zuvor habe man von einem Hektar durchschnittlich 30 Tonnen Mais eingefahren. Auf 80 Hektar hat die Agrargenossenschaft zusätzlich Zwischenfrüchte angebaut für die Futterversorgung der Mutterkühe. Für 2019 sind einhundert Hektar für Grünfutter eingeplant, eine Fläche die eigentlich für den Getreideanbau vorgesehen war.

Auch die Mutterkühe finden auf den Weiden momentan nur wenig Futter. Quelle: Norbert Stein

Etwa 15 Kilometer von Hohennauen entfernt betreibt Thekla Zachert in Neuwerder Mutterkuhhaltung mit 50 Tieren. 58 Hektar Wiese hat der Nebenerwerbsbetrieb. Die Fläche genügt für eine Grundversorgung der Tiere. Damit sie satt werden, bekommen sie zusätzlich Heu, das eigentlich für die Winterfütterung vorgesehen ist. Zacherts hoffen auf Regen für eine zusätzliche Heuernte. Wenn nicht, sind die Reserven bald aufgebraucht. „Dann wird es eng“, sagt Winfried Zachert und zusätzliches Heu zu kaufen werde sicherlich sehr teuer.

Von Norbert Stein