Rathenow

Ich bin ein Fußballfan der zweiten Art. Mir ist es zu viel, mehrere Tage pro Woche fast das ganze Jahr lang die Liga-Begegnungen, Pokal-Kämpfe und Länderspiele im Fernsehen zu verfolgen. Wenn die Kollegen sich über Ergebnisse von Gladbach, Schalke und Bayern austauschen, schweige ich. Mir reicht es, die Ergebnisse zu erfahren. 1:0. 3:3. 0:4. Das genügt.

Ganz anders ist es dagegen, wenn Fußball-Weltmeisterschaften anstehen. Wenn endlich mal wieder die besten europäischen Teams den Südamerikanern gegenüber treten, möchte ich am Fernseher dabei sein. Als Nordirland die Engländer besiegte, habe ich mit den Jungs von der Grünen Insel gefühlt. Als Kamerun mit Roger Milla zu großer Form auflief, wurde mir warm ums Herz. Und ich war dabei, als Maradona in Mexiko seine Wundertore machte.

Die richtige Würze bekommen die Titelkämpfe aber immer erst, wenn Deutschland spielt. Den Radio-Kommentar über das Siegtor von Helmut Rahn in Bern habe ich schon als ganz kleiner Junge beim Fernsehen gehört. Der sitzt fest. Vom Wembley-Tor weiß ich auch, seit ich ein Knabe war. Das Hinterkopftor von Uwe Seeler bestaune ich bei jeder Wiederholung neu. Sparwasser mit seinem Treffer gehört natürlich auch dazu. Brehme mit seinem Elfmeter – und so weiter und so weiter. Es ist ein Hauch von Ewigkeit, den man bei solchen Szenen spüren kann. Jetzt bin ich gespannt, was von dieser WM hängen bleibt.

Von Bernd Geske