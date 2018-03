Entspannte Plaudereien

RATHENOW. . Marina Ringel ist Berufsmoderatorin – und ja, es war gut wie immer.

Das Kulturpublikum in Rathenow hatte am vergangenen Freitag die Qual der Wahl. Im „Alten Hafen“ lasen Wolfgang Winkler und Jaecki Schwarz aus ihrem neuen Buch. Im Theatersaal des Kulturzentrums Ratheow stand „Caveman“ auf dem Spielplan und in der Optikparkmühle „Talk im Park“ mit Schauspielerin Uta Schorn, Sänger Michael Morgan und den Kanu-Zweier Goldmedaillisten Peter Kretschmar und Kurt Kuschela. Am Piano sorgte Andy Schulte für die Musik.

Die Reihe lockt inzwischen viele Freunde der Kreisstadt, die inzwischen woanders ihren Beruf ausüben, zurück ins Westhavelland. Der ehemalige Direktor des Amtsgerichtes, Matthias Deller, ist immer ein gern gesehener Gast hier – auch deshalb, weil er sich beim Kampf um den Erhalt des Rathenower Amtsgerichtes an die Spitze der Bewegung gestellt hat. „Ein toller Abend war das hier mal wieder“, schwärmte er später.

Elfie Balzer und Joachim Muus war es vorbehalten, die Gäste nicht nur am Eingang zu begrüßen. Joachim Muus hatte auch das erste Wort. „Wir freuen uns, dass es losgeht“, sagte Muus und meinte nicht nur die erste Auflage von „Talk im Park“ 2013 sondern auch die Saison im Optikpark. Nach zwei Stunden gab es Blumen für die Damen und Muus resümierte glücklich: „Wenn diese Veranstaltung ein Hinweis darauif sein sollte, wie die ganze Saison abläuft, dann wird es entpsannt, schön und vor allem sehr lustig.“

Für die Lacher waren am Freitag Kurt Kuschela und Peter Kretschmer zuständig. Lässig plauderten sie nicht nur über ihren Sport, beim Training ist den beiden übrigens nicht immer zum Lachen zumute, sondern auch über das Leben im Olympiadorf von London. Wohl alleine deshalb ist dieses Sportgroßereignis eine Teilnahme wert. Die Sportler ließen sich jedenfalls nicht alles entlocken, was nach ihrem Olympiasieg in London während der Folge-tage noch so los war. Uta Schorn dürfte eine der wenigen Schauspielerinnen sein, die ein Dauerabonnement im Wohnzimmer der Fernsehzuschauer haben. Sei es in den Serien „In aller Freundschaft“ und „Familie Dr. Kleist“ oder aber in der alten Serie „Bereitschaft Dr. Federau“. Ihre Liebe gilt aber vor allem dem Theater. In Dresden steht sie zurzeit mit fünf weiteren großen Damen des Schauspiels im Stück „Kalender-Girls“ auf der Bühne. „Ein ganz großer Erfolg“, freut sich die Schauspielerin, die am liebsten nach Hause fährt, wenn sie gerade drehfrei hat. Hotels mögen ganz schön sein, sagt sie. Mit ihren Hunden macht sie es sich aber lieber Zuhause gemütlich.

Ganz anders ist da Michael Morgan geschnitzt. „Ich finde es ganz schön, wenn man ab und zu ins Hotel kommt, wo man entspannen kann und vielleicht in die Sauna geht.“ Seit 27 Jahren ist Michael Morgan im Geschäft. Entdeckt wurde er im Alter von elf Jahren in einem Supermarkt, wo er ein Lied trällerte und die Aufmerksamkeit der einkaufenden Passanten erregte. Unter ihnen war auch ein Musikproduzent. Schon war Klein-Michael entdeckt, so einfach war das damals – ohne Castingshow. Natürlich wurde Michael Morgan nicht entlassen, ohne dass er drei Titel – zum Teil aus seiner neuen CD – präsentierte. Auch das hat Tradition bei „Talk im Park“: einer darf singen und zumeist ist dieser Sänger im Verlauf einer Optikparksaison dann noch einmal zu Gast. Zufrieden beobachtete Hans-Jürgen Lemle die Szene. Der Beigeordnete hat sein Herz an den Optikpark verloren. Er war Geschäftsführer der Landesgartenschau 2006, die erst den Grundstein dafür legte, dass die Rathenower nun auch „Talk im Park“ erleben. „Das war alles schön“, freute er sich. In Hochform war auch das Gastronomieteam. Die Techniker bemühten sich um den guten Ton und das richtige Licht.

Marina Ringel selbst pustete am Ende tief durch. Unter den Besuchern saß ein Teil der Familie. Auf die Moderatorin kommt in dieser Woche noch einmal Extrazeit zu, die sie mit dem ersten „Talk im Park“ dieses Jahres verbringen darf. Der Abend wurde von RBB-Radiotechnikern aufgezeichnet. Für die Sendung Antenne-Gespräch schneidet sie eine verkürzte Fassung zusammen. „Das wird schwer“, sagte sie. „Man weiß ja gar nicht, was man weglassen soll.“

Dem gelungenen Auftakt der „Talk im Park“-Reihe folgen weitere Gesprächsrunden am 5. Juli und 27. September. Im Juli wird neben anderen Gästen Bernhard Brink nach Rathenow kommen. „Wahrscheinlich lässt er mich kaum zu Wort kommen“, sinnierte Marina Ringel. Noch ein Grund mehr, das Lampenfieber abzustreifen. (Von Joachim Wilisch)