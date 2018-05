Falkensee

Nachdem ein 14-Jähriger den Linienbus an der Bushaltestelle Rosenstraße in Falkensee am Mittwochnachmittag verlassen hatte, wollte er hinter dem noch stehenden Bus die Fahrbahn überqueren. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist anzunehmen, dass er dabei den Verkehr auf der Fahrbahn nicht beachtete.

Ein 80-jähriger Pkw-Fahrer erfasste den Jungen mit seinem Außenspiegel und in weiterer Folge mit der Frontscheibe des Fahrzeuges. Der schwer verletzte Jugendliche wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Auch eine Frau bei ähnlichem Vorfall verletzt

Nahezu zur gleichen Zeit ereignete sich ein ähnlicher Vorfall an der Bushaltestelle Falkenhagener Anger in Falkensee. Auch hierbei wollte eine 35-jährige Fußgängerin die Fahrbahn vor einem an der Haltestelle stehenden Linienbus überqueren. Ein heranfahrender 44-jähriger Pkw-Fahrer konnten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Sie konnte nach ambulanter Behandlung im Rettungswagen wieder aus der medizinischen Betreuung entlassen werden.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline