Falkensee

Thomas Fuhl und Michael Simon sind Urgesteine der Falkenseer Kommunalpolitik. Beide saßen im ersten nach der Wende gewählten Stadtparlament, der Christdemokrat Thomas Fuhl ohne Unterbrechung, der SPD-Mann Michael Simon machte eine kleine Pause. Nun treten die beiden Männer erneut an und bewerben sich am 26. Mai um ein Mandat für die neue Stadtverordnetenversammlung (SVV). Angesichts ihrer guten Listenplätze dürfte das gelingen.

Ein Vorschlag ausgeschlossen

Das gehört zu den wenigen Gewissheiten, wenn es um die neue SVV geht. 176 Frauen und Männer aus neun Parteien und Listenvereinigungen treten in vier Wahlkreisen an. „Nur ein Vorschlag musste ausgeschlossen werden“, sagte Wahlleiter Mathias Techen, die Wählbarkeitsbescheinigung lag nicht vor.

Sieben machen nicht weiter

Von den bisher 36 Abgeordneten in der Stadtverordnetenversammlung treten 29 wieder an. Darunter alle bisherigen Fraktionsvorsitzenden: Daniela Zießnitz ( CDU), Peter Kissing ( SPD), Ursula Nonnemacher (Grüne), Frank Barz (Linke), Rainer van Raemdonck ( AfD) und Amid Jabbour ( FDP).

Stühlerücken in der Vergangenheit

In der jetzt zu Ende gehenden Wahlperiode hatte es Veränderungen auf sieben Sitzen in der SVV gegeben. Gleich drei mal hieß es bei der SPD Stühlerücken: Franc Heinrihar, Sabrina Daudert und Elke Nermerich machten Nachrückern Platz. Bei der AfD gehörten Kai Gersch und Andreas Breinlich zur Anfangsbesatzung der vierköpfigen Fraktion, die vor fünf Jahren erstmals in das Parlament eingezogen war. Bei den Linken sammelte Harald Petzold zwar Stimmen, konzentrierte sich dann aber auf das Bundestags- und Kreistagsmandat. Bei der FDP war Amid Jabbour nachgerückt für Sascha Piur.

Streit in der CDU

Bei der CDU verließ Doreen Busch nach einem innerfraktionellen Streit über die Besetzung der Ausschüsse die Fraktion und nahm als fraktionslose Abgeordnete am Fortgang des Geschehens teil.

Zahlen zur Wahl Die Kommunalwahl findet am 26. Mai 2019 – gemeinsam mit der Europawahl – statt. Die Stadt Falkensee ist in vier Wahlkreise aufgeteilt. 35 Wahlbezirke und sieben Briefwahlbezirke sind eingerichtet. In der Stadt leben etwa 36500 Wahlberechtigte, darunter sind 2500 Erstwähler. 6 Parteien, zwei Listenvereinigungen und eine Wählergruppe hat Wahlvorschläge unterbreitet. 176 Bewerber wurden zugelassen. Darunter sind 63 Frauen. Die meisten Kandidaten werden von der CDU ins Rennen geschickt, hier stehen 38 Frauen und Männer auf den Wahlzetteln.

Innerparteiliche Reibereien hat es schon immer mal wieder gegeben. So kandidiert in diesem Jahr für die CDU auch wieder Mike Krüger. Er hatte 2005 Fraktion und Partei verlassen, nachdem es wegen der Veröffentlichung erotischer Fotos Streit gab; er war dann zwei Jahre später als Einzelbewerber in den Falkenseer Bürgermeisterwahlkampf gegen den späteren Sieger Heiko Müller angetreten. Den Streit mit seiner Partei hat Mike Krüger inzwischen beigelegt.

SPD-Zoff beigelegt

Innerparteiliche Streitereien, die dann auch mal öffentlich ausgetragen werden, kennt auch die SPD in Falkensee. Hier war Udo Appenzeller vor fünf Jahren mit großem Knall aus dem Ortsverein ausgetreten und hatte sich den Brieselangern angeschlossen. Die Wogen haben sich inzwischen geglättet. Udo Appenzeller – der ab 1993 zwanzig Jahre Fraktionsvorsitzender war – will sich wieder in die Falkenseer Kommunalpolitik einbringen und kandidiert im Wahlkreis 3 auf Listenplatz zwei.

Mathematik der Listenplätze

Das könnte reichen, denn die Listenplatz-Mathematik hat längst begonnen. Bisher hat die SPD acht Sitze. Da kann es dann auf Listenplatz 3 schon wackelig werden, wenn nicht Nachrücker-Mechanismen greifen. So wirbt Ex-Landrat Burkhard Schröder auf einem Listenplatz 3 um Stimmen.

Auf bekannte Namen setzt auch die FDP. Sie holt wieder den Kinderarzt Eckhardt Lindner mit ins Boot. Mit Torsten Bathmann kandidiert hier außerdem ein Falkenseer, der bereits in früheren Wahlperioden in der SVV gesessen hat.

AfD mit einer Frau dabei

Die AfD hat mit Heiko Prüwer und Peter Conradi Mitglieder auf der Liste, die einst der CDU angehörten. Immerhin eine Frau steht auf der Vorschlagsliste der Alternative für Deutschland, und dann auch gleich eine medial recht bekannte Frau. Leyla Bilge wird schon mal als „Vorzeige-Kurdin“ der Partei bezeichnet, als Neu-Falkenseerin bringt sie sich in den AfD-Kreisvorstand ein und will auch in der Stadtpolitik mitreden.

Satirepartei startet durch

Nicht ganz unbekannt ist den politischen Beobachtern Lars Krause. Der Mann von der Satirepartei Die Partei, der sich auch schon als Landrat für das Havelland beworben hatte, hat nun eine eigene Liste für die Kommunalwahl gezimmert. Sie ist ein Sammelbecken von Ideen und agiert mit dem nicht abkürzbaren Namen „Partei für Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative, Piratenpartei Deutschland, Die PARTEI der Sorben, Wählergruppe Tierschutz, Wählergruppe Soziales Havelland, Wählergruppe Bürgerfreundlichkeit, Wählergruppe HipHop“.

Freie Wähler gegründet

Diese Liste mit dem Monsternamen ist nicht die einzige Vereinigung, die erstmals zur Kommunalwahl in Falkensee antritt. Im Februar diesen Jahres hatten sich die Freien Wähler Falkensee gegründet, sie sind bisher wenige Erscheinung getreten. Blickt man auf ihre Internetseite prangt einem schnell die Losung „ Brandenburg braucht Tegel“ entgegen.

Jugendgruppe erstmals dabei

Erstmals ist bei der Falkenseer Kommunalwahl auch eine Jugendgruppe dabei, die sich einen etwas verspielten Namen ausgedacht hat: Es ist die Wähler-innen-gruppe Jugend für I.R.G.E.N.D.W.A.S. Dabei steht in der Abkürzung jeder Buchstabe für etwas: Inklusion, Radverkehr, Gendergerechtigkeit, Europa, Naturschutz, Demokratie, Wohnungsbau, Aufenthaltsqualität, soziale Gerechtigkeit.

Von Marlies Schnaibel