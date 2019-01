Falkensee

Freier Blick auf den ehemaligen Kindergarten „Burattino“ in der Falkenseer Holbeinstraße. Lediglich Wurzeln und Stümpfe erinnern an die hochgewachsenen Bäume, die noch bis vor wenigen Tagen hier gestanden haben.

Alle Bäume mussten weichen

„Auf dem Gebiet sind alle Bäume gefällt worden. Von einem Arbeiter erfuhr ich auf meine erstaunte Frage: Hier kommt ein Parkplatz her“, berichtete Erika Paul von der Finkenkruger Baumschutzgruppe. Mindestens 15 Bäume oder mehr seien den Bauarbeiten zum Opfer gefallen, genau könne sie die Zahl jedoch nicht feststellen, so die engagierte Falkenseerin.

Abriss der alten Kita

Tatsächlich sei der Grund für die Baumfällungen der bevorstehende Abriss des alten „Burattino“-Gebäudes, das einem neuen Hort weichen soll, informierte die Falkenseer Stadtverwaltung. Insgesamt 25 genehmigungspflichtige Bäume seien zur Fällung vorgesehen gewesen. 20 Ersatzpflanzungen im Stadtgebiet seien für die gefällten Bäume vorgesehen.

Dringend benötigte Hort-Plätze sollen kommen

Seit Jahren wartet die Lessing-Grundschule bereits auf die dringend benötigten Hort-Plätze. In dem Neubau in der Holbeinstraße soll ein Hortbereich für 250 Mädchen und Jungen sowie ein Kindergarten-Teil mit 50 Plätzen entstehen. Zusätzlich bietet das insgesamt 6100 Quadratmeter große Grundstück ausreichend Platz für Spielflächen und Regenwasserentsorgung. Über acht Millionen Euro lässt sich die Stadt Abriss und Neubau nun kosten. Die Baumfällungen seien dafür die ersten vorbereitenden Maßnahmen.

Weitere Fällungen auf dem Gelände der Lessing-Grundschule?

Darüber, dass es eine Baumfällung auf dem Grundstück der Lessing-Grundschule Feuerbach/Ecke Waldstraße gegeben habe, hätte die Stadtverwaltung jedoch keine Kenntnis. „Die Bäume waren, soweit mir bekannt war, nicht krank“, sagte Anwohner Gerd Bitterhoff. Und dennoch sei hier eine überraschende Totalfällung vorgenommen worden, so der Falkenseer.

Von einer Fällung ist der Verwaltung indes nichts bekannt. Lediglich an einer Eiche sei auf Grundlage eines Baumgutachtens Totholz entfernt worden, heißt es aus der Verwaltung. „Außerdem wurde an der Grundstücksgrenze zum Schulgelände ein Kronenschnitt vorgenommen, da die Fassade der Schule gefährdet war“, so Stadtsprecherin Luisa Bellack.

Seit über zehn Jahren setzt sich die Finkenkruger Baumschutzgruppe bereits dafür ein, dass Bäume nicht leichtfertig Baumaßnahmen weichen müssen. Regelmäßig finden Treffen statt.

Von Laura Sander