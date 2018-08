Falkensee

Das Bürgerbüro des AfD-Landtagsabgeordneten Rainer van Raemdonck in der Potsdamer Straße in Falkensee wurde in der Nacht zu Sonntag Ziel eines Anschlags. Bislang unbekannte Täter versuchten die Scheibe der Eingangstür einzuschlagen, hinter der sich ein Plakat mit dem Konterfei des Politikers befindet.

Steine statt Schüsse

Die Partei behauptet in einer Erklärung, dass zweimal auf die Schaufensterscheibe geschossen wurde. „Eine Kugel schlug an der Stelle ein, die den Kopf des Abgeordneten zeigt“, hieß es. Dass es sich um eine Kugel handelte, konnte die Polizei nicht bestätigen. Demnach wurde nach ersten Erkenntnissen ein Stein gegen die Glasscheibe geworfen und somit beschädigt. Ins Innere gelangten die Täter dabei jedoch nicht. „Wie die Angreifer jetzt gemerkt haben, ist mein Büro inzwischen mit Sicherheitsglas ausgestattet, so leicht sind die Scheiben nicht mehr zu zerstören“, sagte Rainer von Raemdonck in einer Erklärung.

AfD vermutet Täter in linker Szene

Die Verursacher sehe er ganz klar in den Reihen linker Extremisten, denen die Arbeit der AfD-Fraktion im Landtag nicht passe. „Meine Fraktion und ich werden uns nicht einschüchtern lassen. Wir werden weiter aufklären und die Schuldigen benennen“, so van Raemdonck. Bemerkt wurde der Schaden am Sonntagvormittag von einem Mitarbeiter eines Pflegedienstes, der daraufhin die Polizei informierte. Eingesetzte Beamte sicherten die Spuren und nahmen eine entsprechende Strafanzeige auf. Zur genauen Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat indes die Ermittlungen aufgenommen.

Büro war bereits mehrfach Ziel von Anschlägen

Das Falkenseer Wahlkreisbüro des AfD-Abgeordneten Rainer van Raemdonck war in der Vergangenheit bereits mehrfach Ziel von Anschlägen. So wurde die Scheibe im vergangenen April schon einmal mit Steinen beworfen.

Von Danilo Hafer