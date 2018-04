Falkensee

Allein am Falkenhagener See sammeln Mitarbeiter der Stadtverwaltung jeden Wochentag Müll ein. Meist sind es Überreste von Parties oder nur das, was Leute im Vorbeigehen so wegwerfen. Einmal im Jahr bekommen sie beim Aufräumen Hilfe.

Zum 24. Umwelttag am Samstag hatten sich mit 41 Gruppen so viele Freiwillige angemeldet wie noch nie. Ausgestattet mit städtischen Müllsäcken, Greifern und Handschuhen kümmerten sich die Helfer als Saubermach-Paten um bestimmte Areale. So sorgte die Klasse 2c der Lessing-Grundschule für einen sauberen Spielplatz „Feuri“ in Finkenkrug. Die Anwohner der Ringpromenade nahmen sich den Schlaggraben und den Gutspark vor. Der CDU-Stadtverband war traditionell am Anger unterwegs. Und der SPD-Ortsverein säuberte das Umfeld vom Bahnhof. Das alles bei Sonnenschein und Temperaturen um die 25 Grad.

Klobrille mit Deckel gefunden

In Waldheim war Dirk Milius mit einem 15-köpfigen Team unterwegs: „Wir haben dieses Mal nicht so viel Müll gefunden wie im vergangenen Jahr. Ich denke, das lag daran, dass wir im letzten Jahr gut vorgearbeitet haben.“ Kuriosester Fund war eine Klobrille mit Deckel, die die Helfer aus dem Wald holten. „Wir machen aus der Hilfsaktion immer ein Event, setzen uns nach dem Aufräumen noch zusammen, um etwas zu essen und zu trinken“, sagte Milius.

Rings um die Naturteiche Müll gesammelt

Die Ortsgruppe vom BUND kümmerte sich am Bahnhof Finkenkrug um die Fläche hinter dem Parkplatz am Capitol, wo es mehrere Naturteiche gibt. Karin Schofeld: „Dort und am Schlaggraben haben wir uralte Apothekerfläschchen, Dachziegel, Nachttöpfe und sogar einen Autoreifen rausgeholt.“ Zehn Säcke mit Müll sind voll geworden. „Es ist schade, dass viele Menschen die Natur mit einer Mülldeponie verwechseln, sagte die engagierte Frau vom BUND.

Fachbereichsleiter Mike Krzoc zeigte sich gegen Mittag zufrieden mit der Aktion. Sein Team fuhr am Vormittag durch Falkensee, um die am Straßenrand bereitgestellten blauen Müllsäcke einzusammeln und zu verladen.

Zwei Container vollgeladen

Auch so manches bei Sonne und Regen verwitterte Fahrrad war dabei. Krzoc: „Am Ende haben wir an die 50 Kubikmeter festen Siedlungsmüll in zwei bereitstehende Container verladen können. Das geht nun alles direkt weiter zur Deponie. Ich denke einmal, der Müll wird dort verbrannt. Unsere Kollegen staunen und freuen sich sehr über die Bereitschaft der freiwilligen Helfer, die etwas für die Stadt und die Umwelt tun.“

Auch wenn der Bedarf da ist, einen zweiten Falkenser Umwelttag, etwa im Herbst, soll es nicht geben.

Von Carsten Scheibe