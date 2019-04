Falkensee

Die Falkenseer Galerie Schneeweiß richtet mit der aktuellen Ausstellung „ Expo – 3 Städte in Druckgrafik“ den Fokus auf Berlin, Paris und Reims. Thomas van der Linde aus der Gartenstadt, die Pariserin Isabelle Plet und Dominick Boisjeol aus Reims zeigen ihre vielfältigen Ansichten. Die Schau präsentiert Linol- und Holzschnitt, Kaltnadelradierung und Siebdruck. Am Sonnabend besuchten viele Gäste eine stimmungsvolle und gelungene Vernissage.

Reflexion dreier Freunde

„Die Ausstellung ist das Ergebnis von drei Jahren Reflexion, Diskussion, Treffen, Reisen, SMS, Forschungen und von harter Arbeit dreier Freunde“, sagte Thomas van der Linde in seiner Einführungsrede.

Nicht nur der Blick auf die drei Städte motivierte die Künstler, auch das Ende des Grande Guerre, des Großen Krieges, wie der Erste Weltkrieg in Frankreich genannt wird. „1918 war in Frankreich hundert Jahre später viel präsenter als in Deutschland. Unsere Ausstellung in Paris wurde sogar vom dortigen Rathaus gefördert“, erklärte der Falkenseer Künstler.

Ergreifender Holzschnitt

Unter den Schlachten im eigenen Land hatten die Franzosen schwer gelitten. Die Stadt Reims einschließlich ihrer gotischen Kathedrale war von deutschen Bomben zerstört worden. Ein ergreifender Holzschnitt der Pariserin Isabelle Plet zeigt eine fliehende Frau mit ihren Kindern vor der brennenden Kirche.

Thomas van der Linde lernte Isabelle Plet als Teenager durch einen Schüleraustausch kennen – eine Idee der deutsch-französischen Freundschaft als Antwort auf zwei verheerende Weltkriege. Ein erfolgreiches europäisches Friedensprogramm – wie das gemeinsame Ausstellungsprojekt zeigt.

Feine Beobachtung

Heute sieht die Kathedrale in Reims wieder so aus wie vor der Zerstörung - perfekt restauriert. Diesem Anblick widmet sich der Künstler in einem Siebdruck mit feiner Beobachtung für den Alltag, indem er ein Mädchen mit wehendem Rock auf einem Roller vor der Kirche vorbeifahren lässt.

Zartlinige Porträts

Die dritte Künstlerin im Bunde ist Dominick Boisjeol aus Reims. Sie widmete sich zartlinigen Frauenporträts und nennt die Serie „Dame mit Einhorn“, Anregungen fand sie dazu in Paris. Ihre detailreichen Linolschnitte erinnern zuweilen an moderne Volkskunst im besten Sinne.

Isabelle Plet verewigte das Ampelmann-Restaurant in Berlin-Mitte mit Blick auf die hohen Bäume im Monbijou-Park. Fläche und Detailreichtum wechseln sich im Linolschnitt ab. In Reims entdeckte sie ein ungewöhnliches Graffiti, das sie in einen mehrfarbigen Druck verwandelte.

„Currywurst“ von Thomas van der Linde. Quelle: Hans-Peter Theurich

Isabelle Plet leitet in Paris eine Stadtteilbibliothek. Dort fand im Herbst 2018 der Auftakt der Wanderausstellung statt. Im Januar machte sie Station in Reims und ist nun in Falkensee am letzten Punkt ihrer Reise angekommen.

Die beiden französischen Künstlerinnen und Thomas van der Linde kommen am 5. Mai zur Finissage: am Tag des offenen Ateliers.

Von Judith Meisner