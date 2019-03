Falkensee

Manche Künstler bauen ein extra Haus für ihre Werkstatt, andere brauchen nur einen Klapptisch im Wohnzimmer. Der Grafiker Achim von Boxberg hat eine Art fliegendes Atelier, mit dem er in das jeweils am besten nutzbare Zimmer in seinem großen Haus in Falkensee zieht. „Im Moment ist es der Multifunktionsraum mit Fernseher und mehreren Musikinstrumenten“, sagt der zweifache Familienvater.

Seit 2005 lebt die Familie in Falkensee, damals wurde die Wohnung im Berliner Prenzlauer Berg zu eng. An der Eingangstür stapeln sich Bücher, denn Achim von Boxberg ist unter anderem Antiquar. Seine große Liebe gehört den Kinderbüchern mit ihren Illustrationen. Besonders die alten, liebevoll gestalteten haben es dem gelernten Ergotherapeuten angetan.

Das war wohl auch der Grund, sich selber mit Gestaltung und Zeichnen zu beschäftigen. Seit 25 Jahren schon produziert er den berühmten Rabenschnabel-Kalender mit eigenen Zeichnungen. Damit entstand eine ganze Reihe neuer Aufgaben: als Illustrator, Redakteur, Herausgeber und Verleger.

Nun also ist das „fliegende Atelier“ mit Schreibtisch und Apple-Rechner im lichtdurchfluteten Terrassenzimmer mit Musikinstrumenten gelandet. An der Wand hängt eine plakative Malerei des Künstlers, die er seiner Frau Chris, ebenfalls Grafikerin und Keramikerin, gewidmet hat. Davor steht eine eigenartige Skulptur: Zwei Vogelschnäbel bilden das Zentrum einer Art Balustrade in Blau, Grün und Gelb. „Das ist vom Flohmarkt, es stammt wohl aus einem Schloss im Osten“, sagt der stolze Besitzer.

Neben Büchern ist der Raum angefüllt mit kleinen und großen Bildern. Eine Zeichnung liegt auf dem Klavier, unverkennbar ein Porträt Achim von Boxbergs: „Ein Geschenk von meinem Sohn!“

Ganz offensichtlich ist die ganze Familie künstlerisch unterwegs. Der älteste Sohn studiert Populäre Musik in Berlin. Im Rabenschnabel-Kalender tauchen neben vielen anderen Künstlern immerhin drei Familienmitglieder als Zeichner auf, Urheber von witzigen Zeichnungen und Illustrationen voller Esprit, die den Erfolg des Kalenders ausmachen. „Als Vater entdecke ich immer etwas in den Schulheften, das die Söhne an den Rand gekritzelt haben. Wenn es gut ist, kommt es in den Kalender“, erklärt der Fünfzigjährige.

Aus einem schier überbordenden Fundus alter Stiche, bunter Papiere und schöner Kartons entstehen Collagen. Allerdings nicht wie das französische Wort coller – „kleben“- nahelegt, befestigt auf einem Bildträger. Achim von Boxberg legt die Papierelemente zusammen, fotografiert sie, komponiert sie neu oder bearbeitet sie am Rechner mit Photoshop weiter.

„Eine Idee muss nicht fixiert werden. Es bleibt spielerisch, wie mit Bauklötzen umgehen. Die werden auch erst gestapelt und dann wieder aufgelöst für etwas Neues“, sagt der Grafiker. So entstehen materiell und virtuell ungezählte Möglichkeiten von einem Ausgangsbild. Das macht sichtlich Freude und entspannt.

Der erste Schritt geschieht am Schreibtisch, auf dem große Papierbögen liegen und eine alles beherrschende, riesige Schere. Das ist der wichtigste Arbeitsplatz, die Ideenschmiede sozusagen. „Im Moment fasziniert mich die Dreidimensionalität eines Bildes. Der Schatten, den eine Kugel wirft, zum Beispiel“, erklärt er die vielen bunten Kugeln auf den französischen Modeillustrationen, die er neulich erworben hatte. Tatsächlich sind es Kaugummikugeln, die mit ihren leuchtenden Farben im Kontrast stehen zum fein abgestimmten Kolorit der 200 Jahre alten Drucke.

Die fertig komponierten Papierarbeiten liegen akkurat aufgereiht auf einem Holzbrett und warten darauf, fotografiert zu werden. Der Feinschliff und die „Artenvielfalt“ der einzelnen Bilder entwickeln sich am Rechner. Da kann aus einem Buchrücken, ein Stück Pappe und einer Schokolinse allerlei Vielfältiges herauswachsen, überraschender Weise aus nur zwei ähnlichen Farben, in Weiß und Creme, also in geradezu asiatischer Schlichtheit und Eleganz.

Was passiert mit all diesen kleinen Wunderwerken, denn selten ist eine Arbeit größer als Postkartenformat oder Din A 5? Aus den vielen Bildern werden nicht nur die Illustrationen des Kalenders extrahiert. Es entstehen regelrechte Künstlerbücher, eine Form, die durch den Allround-Künstler Martin Kippenberger zu hohen Ehren kam, als so gut wie keine Galerie die Werke des Enfant terrible der Szene in den 1980er Jahren ausstellen wollte.

Achim von Boxberg ist äußerst zurückhaltend mit der Präsentation seiner Arbeiten. An Ausstellungen ist er offenbar wenig interessiert: „Die Kunst betreibe ich nicht so merkantil.“ Eine Ausnahme war die Weihnachtsmesse im Altonaer Museum in Hamburg. Mit anderen norddeutschen Künstlern und Designern präsentierte er dort am dritten Advent ungewöhnliche Geschenke.

Getreu dem Motto „Nach dem Kalender ist vor dem Kalender“ steht der Illustrator bald wieder in den Startlöchern für den nunmehr 26. Rabenschnabelkalender.

