Falkensee/Seeburg

Jetzt will es der Frühling aber genau wissen: Die grau-braunen Zeiten sind vorbei, es blüht im Havelland. Nur wenige Meter neben der L20 fahren täglich Tausende an der Seegefelder Kirche vorbei, die sich hinter diesen weißen Blüten verbirgt. Am Falkenhagener Anger von Falkensee setzen die Tulpen das Rathaus in freundliches Licht.

Zur Galerie Die Frühblüher machen Plätze und Anlagen bunt, auch im Straßengraben blüht es.

Am Seegefelder Anger machen die Osterglocken von sich Reden. Insgesamt wurden im Herbst des vergangenen Jahres in Falkensee 8.500 Krokusse, 2.600 Tulpen, 2.700 Narzissen, 4.500 Verwilderungswiese (gemischte Blumenzwiebeln), 1.100 Annemonen, 2.700 Muscari und 3.000 Puschkinien durch das Team der Grünpflege des Grundstücks- und Gebäudemanagement der Stadt Falkensee nach- bzw. neu gesteckt. Auch die Blumenkübel auf öffentlichen Flächen wurden durch die Mitarbeiterinnen der Grünpflege mit 270 Stiefmütterchen, 220 Hornveilchen, 170 Primeln und 144 Tausenschön bepflanzt und bringen Farbe ins Stadtgebiet.

Und wo immer es der Rasenmäher zulässt, kommen auch die Gänseblümchen hervor und erweisen sich als Frühblüter, Mittelblüher und Spätblüher.

Von Marlies Schnaibel