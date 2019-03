Falkensee

Abriss mit Fingerspitzengefühl: Das war am Dienstag in Falkensee gefragt. An der ehemaligen Kita „Burattino“ wurden die Terrakottaplatten abgenommen. Zumindest das, was nach dem Diebstahl Anfang März noch übrig war.

Recycling mit Spezialauftrag

Die Männer der Firma Perleberger Recycling GmbH sind seit etwa 14 Tagen dabei, den ehemaligen Kindergarten in Finkenkrug abzureißen. „Vier Wochen werden wir noch zu tun haben, bis der Bau verschwunden ist“, sagte Frank Wichmann von der Firma, die sich vor allem mit dem Abriss und Umbau von WBS-70-Wohnblöcken auskennt.

Zu den Besonderheiten des Falkenseer Abrisses gehört der Auftrag, die Kunstwerke an den beiden Eingängen des Gebäudes schonend abzunehmen.

Gesicherte Teile der Fassade. Quelle: Tanja M. Marotzke

Mit Hammer, Meißel und Bohrer rückten die Männer den Fugen der Terrakottaplatten zu Leibe. Während manche Platten sich leicht lösten und der Mörtel rieselte, leisteten andere Widerstand. Vorsichtig wurden auch sie gelöst und erst einmal auf dem Rasen abgelegt.

Werk von Elena von Martens

An einer Platte, die schon vor einiger Zeit im Keller des Hauses zwischengelagert war, ist eine Ecke abgebrochen. Andere Platten jedoch sind heil und künden von dem Kunstwerk, das einst die Keramikerin Elena von Martens für den Kindergarten geschaffen hatte.

Russische Pinocchio-Variante

Der war Anfang 1983 eröffnet worden. In einzelnen Bilder hatte die Keramikerin künstlerisch wertvolle, plastisch anschauliche Bilder von den Abenteuern der Holzpuppe geschaffen. Burattino ist die russische Variante von Pinocchio.

Für manche zu grausam

Über die Zukunft des Kunstwerkes war in den vergangenen Jahren mehrmals diskutiert worden, eine Wiederverwendung am künftigen Gebäude – einer Mischung aus Kita und Hort – war im Gespräch, war aber von vielen abgelehnt worden.

„Die Darstellung ist zu grausam“, befand zum Beispiel Falkensees Bildungsdezernentin Luise Herbst und blickte dabei vor allem auf das große Bild, in dem Burattino am Galgen aufgeknüpft ist.

Vor dem Abtragen des Reliefs. Quelle: Marlies Schnaibel

Solche Bedenken kann Peter Dietrich nicht teilen. Der Falkenseer Keramiker kennt das Kunstwerk und seine Schöpferin gut. Er war am Dienstag ebenso wie Bildhauer Wolfgang Knorr vorbeigekommen, um zu sehen, was mit den Arbeiten geschieht.

Hoffnung auf Rückgabe

Auf jeden Fall sollten die Kunstwerke gesichert und im Museum eingelagert worden. Wenige Tage vor dem Abnehmen der Kunstwerke war jedoch etwa ein Drittel der Platten gestohlen worden. Über die Motive der Diebe lässt sich nur spekulieren.

Ob aus Kunstliebe oder aus Angst vor einer Zerstörung der Kunstwerke, ist unklar. Nun hofft die Stadt, dass die Diebe die Werke zurückgeben, vielleicht auch anonym.

Diese Platte wird vermisst. Sie gehört zu den gestohlenen Teilen. Quelle: Marlies Schnaibel

Mit Diebstahl oder Beschädigung von Kunstwerken haben die Falkenseer schon einige unschöne Erfahrungen. So waren im März 2012 die vier Bronzetafeln am Denkmal im Geschichtspark gestohlen worden. Sie sind bis heute nicht wieder aufgetaucht.

Das 1967 geschaffene Denkmal auf dem Gelände des ehemaligen KZ-Außenlagers stammte von Karl Schönherr. Der gebürtige Dresdner hatte an der Hochschule für Bildende Künste Dresden studiert.

Im Museum gelagert

Beschmiert wurde eine Bronzetafel an der einstigen Friedrich-Engels-Schule, dem heutige Vicco-von-Bülow-Gymnasium. „Die Platte wurde gesichert und fachmännisch gereinigt, sie ist heute im Bestand des Museums der Stadt“, sagte Museumsleiterin Gabriele Helbig. Im Museum werden jetzt auch die geborgenen Platten gelagert.

Jahrelange Verzögerung

Das Burattino-Gebäude in der Holbeinstraße war 30 Jahre als Kindergarten genutzt worden. Seitdem zogen sich die Verhandlungen über die Nachnutzung oder den Umbau des Gebäudes in die Länge. Der Beschluss, an den DRK-Landesverband zu verkaufen, scheiterte schließlich.

Der wollte den Altbau abreißen und hatte einen optisch sehr ansprechenden Neubau vorgestellt. Ein endgültiger Vertrag kam jedoch trotz jahrelanger Verhandlungen nicht zustande.

Schließlich entschlossen sich die Abgeordneten, das Gebäude abzureißen und einen Neubau zu errichten. Der Neubau soll Platz für 250 Hortplätze und 50 Kita-Plätze bieten. Mehr als 8 Millionen Euro sind dafür vorgesehen.

Von Marlies Schnaibel