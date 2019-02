Falkensee

Der Christopher-Street-Day (CSD) kommt 2019 nach Falkensee. Wurde in den vergangenen zwei Jahren bereits die Regenbogenflagge am Rathaus gehisst, soll nun ein eigener Demonstrationszug am 28. Juni durch die Gartenstadt gehen. Das bestätigte Falkensees Gleichstellungsbeauftragte Manuela Dörnenburg auf MAZ-Anfrage.

Die Planung der Veranstaltung befände sich derzeit noch in der Anfangsphase. Alles über das Organisationsteam, wie geholfen werden kann und wie Veranstaltung und Route tatsächlich aussehen, berichtet in den kommenden Wochen die MAZ.

Der CSD ist ein Fest-, Gedenk- und Demonstrationstag von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern. An diesem Tag wird für die Rechte dieser Gruppen sowie gegen Diskriminierung und Ausgrenzung demonstriert.

Von Laura Sander