Falkensee

Für Liebhaber des Ostrocks gab es am Freitagabend in der Stadthalle Falkensee einen besonderen Leckerbissen. City, eine der Ost-Kultbands, machte auf ihrer Candlelight-Tour Halt in der Gartenstadt. Viele Gäste aus Nah und Fern besuchten das Konzert. Auf die Frage, was ihnen spontan zu City einfällt, kam wie aus der Pistole geschossen: „Am Fenster“. Dieses Lied brachte der Band 1977 den Durchbruch in der Musikszene.

Stimmung von Anfang an gut

Die Stimmung war vor Beginn des Konzerts bereits sehr gut. Das Publikum freute sich schon auf das bevorstehende Ereignis. So auch Lutz Pape aus Falkenthal in der Gemeinde Löwenberger Land. Mit dem Auto war er eine Stunde angereist, begleitet von seiner 28-jährigen Tochter Anne und dem Schwiegersohn in Spe Lars Ewert.

„Uns gefällt die Musik von City sehr gut. Am liebsten mag ich ’Am Fenster’ und deshalb haben wir meinen Vater zum Konzert begleitet” sagt Anne Pape. „Ich habe die Karte von meinen Kindern zu Weihnachten bekommen”, erzählt Vater Lutz.

Dann fiel das Konzert aus

1980 habe er ein Konzert von City in Zehdenick besuchen wollen. Auf Umwegen – mit viel Mühe und Vitamin B – habe er es dann geschafft und eine Karte bekommen. Pech für ihn: Leider fiel das Konzert dann aus. „Jetzt, fast vierzig Jahre später, kann ich die Band endlich zum ersten Mal live erleben“, sagt er mit glänzenden Augen. Darauf habe er sich schon lange gefreut. Den ganzen Abend sang er fleißig mit. Dass er sichtliche Freude daran hatte, konnte man ihm ansehen.

Die Candlelight-Tour ist eine Hommage an den Song „Am Fenster“. Seit über vierzig Jahren spielt die Formation dieses Lied bei jedem Konzert. Bisher wurde es über zehn Millionen Mal verkauft.

Tolle Show geliefert

Die Musiker lieferten in Falkensee wieder eine tolle Show. Toni Krahl wurde als Sänger von Violinist Georgi Gogow, Gitarrist Fritz Puppel, Schlagzeuger Klaus Selmke und Keyboarder Manfred Hennig begleitet. Neben Songs aus ihrem aktuellen Album haben sie ein Potpourri aus Balladen und rockigen Stücken zum Besten gegeben. Besonders beliebt waren jedoch die alten Songs. Da kam bei den meisten Zuschauern eine sentimentale Stimmung auf. Erinnerungen an die eigene Jugend und vergangene Zeiten lebten noch einmal auf.

„Bei den Liedern von City habe ich meine Frau kennen gelernt”, sagt Holger Lüttke lachend. Der Nauener ist Fan der ersten Stunde, sein persönlicher Favorit ist – natürlich – „Am Fenster“. Stolz zeigt er die Playlist in seinem Handy. An erster Stelle befindet sich dort sein Lieblingslied.

Schon mehrere Konzerte besucht

Ebenfalls Fans der ersten Stunde sind Ute und Ralph Lagodka aus Falkensee. „ City bedeutet für mich Ostalgie pur“, gesteht Ralph Lagodka. Mehrere Konzerte haben sie bereits besucht und sind immer wieder begeistert.

Im letzten Drittel des Konzerts wurden die alten Songs gespielt. Die Stimmung wurde zu diesem Zeitpunkt nochmals getoppt. Spätestens als der Hit „Am Fenster“ gespielt wurde, hielt es niemanden mehr auf seinem Stuhl. Das Publikum stand bei diesem Song auf und sang mit – eine Ehrerbietung an Song und Künstler. Bei dem Einen oder Anderen flossen dann auch Tränchen der Rührung.

Von Beginn an ist er Fan

„Je älter City wird, desto schöner ist die Musik der Band”, resümierte Klaus-Dieter Müller aus Nauen. Er besitze alle CDs der Kultband und auf jeder CD befinde sich ein Klassiker. Von Anfang an sei er Fan der Ostmusiker. Er mag die Texte, denn in ihnen werde für ihn ein Stück Wahrheit wiedergegeben.

Von Hannelore Berg