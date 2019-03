Falkensee

Damit der erste Falkenseer Christopher Street Day am 28. Juni ein voller Erfolg wird, sind die Organisatoren vom Regenbogencafé derzeit auf der Suche nach weiteren Unterstützern.

Das Team um Ilona Bubek hat eine Online-Crowdfunding-Aktion gestartet. Damit sollen möglichst bis Ende April 5000 Euro gesammelt werden, für Tontechnik, Umzugsfahrzeuge und Auftrittshonorare.

>> Wer den Organisatoren helfen will, kann das hier tun.

„Wir wollen ja eine große Abschlusskundgebung an der Stadthalle machen und brauchen dafür dringend eine Bühne“, sagt Ilona Bubek. Parrallel zur Spendenaktion suchen die CSD-Organisatoren daher nach einem Sponsoren, der Bühne und Technik zur Verfügung stellt.

Die Band Die Gabys tritt beim CSD in Falkensee auf. Quelle: "Schwarzlose-Berlin ""Schwarzlose-Berlin "

„Sollten wir keinen Sponsoren finden, benötigen wir das Geld um eine entsprechende Bühne zu mieten“, so Bubek.

Es fehlt eine Bühne für die Kundgebung

Ohne professionelle Bühne würde der CSD indes nicht mehr auskommen. Denn für die Abschlusskundgebung konnte die Berliner Band Die Gabys gewonnen werden. Sie werden mit Disco-, Rock- und Chart-Hits für die richtige Stimmung sorgen.

Die Kundgebung mit verschiedenen Rednern und anschließender Party soll nach dem Hissen der Flaggen um 17 Uhr und dem Umzug durch die Stadt, auf dem Campusplatz abgehalten werden. „Wir hatten erst die Idee, es vor der alten Stadthalle zu machen, allerdings haben sich die technischen Bedingungen auf dem Campusplatz als besser erwiesen“, so Bubek.

Demozug in Richtung Stadthalle

Nach dem Hissen der Regenflagge am Falkenseer Rathaus soll gegen 17.30 Uhr der Demozug Richtung Stadthalle starten. Die genaue Route können die Organisatoren aber noch nicht bekannt geben.

Desiree Nick ist die Schirmherrin der Veranstaltung. Quelle: Markus Rock

„Wir wollten eigentlich über die Bahnhofstraße ziehen, es soll dort im Sommer aber wohl eine Baustelle geben, sodass wir die Route eventuell noch einmal anpassen müssen“, sagt Bubek. Viel wichtiger sei es aber zunächst die Bühne zu organisieren. Damit stehe und falle im Moment alles.

Zeichen für ein weltoffenes Falkensee

In Falkensee wird in diesem Jahr zum ersten Mal ein eigener CSD gefeiert. Die Mitglieder des Regenbogencafés haben diesen anlässlich des 50. Jahrestages der Stonewall-Aufstände in New York auf die Beine gestellt. Sie wollen damit zeigen, dass die Freiheit, in der queer Menschen heute vielerorts leben, nicht von selbst kam, sondern erst erkämpft werden musste.

So soll ein Zeichen für ein buntes und offenes Falkensee, ohne Diskriminierung, Ausgrenzung und Rasismus gesetzt werden.

Von Danilo Hafer