Falkensee

Immer wieder wurde vergeblich versucht, aus dem Capitol am Bahnhof Finkenkrug einen modernen Nachtclub zu machen. Doch die Falkenseer fahren zum Clubbing und zum Tanzen nach Techno-Beats lieber ins nahe Berlin. Das hat sich im Vergleich zu früher geändert. Damals war das Capitol in Falkensee der Tanztempel für die Jugend. Kein Wunder, verhinderte doch die Mauer ein Ausweichen in die Großstadt.

Nachdem wenigstens drei externe Betreiber nach kürzester Zeit die Flinte ins Korn geworfen hatten und das Feld wieder räumen mussten, hat nun ein Falkenseer Unternehmen die Kontrolle übernommen. „Die Tanzschule Schuh“, kurz auch Tanzschuhle (mit h) genannt und geführt von Sabrina und Christian Schuh,

Die Inhaber Sabrina und Christian Schuh. Quelle: Carsten Scheibe

musste ihren alten Standort im Hof zwischen der Seegefelder Straße und der Bahnhofstraße aufgeben – der Mietvertrag wurde nicht verlängert.

Falkensees Bürgermeister Heiko Müller (SPD) setzte sich dafür ein, dass die „Tanzschuhle“ ohne Tanzsaal und das Capitol ohne Betreiber zueinander finden: „Es ist doch schön, wenn wir auf einmal gleich zwei Probleme lösen können.“

In acht Wochen umgebaut

Jetzt heißt es wieder: Das Capitol tanzt! Anstelle eines Nachtclubs sorgt eine Tanzschule für Beständigkeit. Chefin Sabrina Schuh, die von ihrem Mann Christian und vielen Tanztrainern unterstützt wird, hat sich bereits am alten Standort eine Kartei mit Stammkunden aufbauen können: „Nach dem Umzug in die Karl-Marx-Straße rechne ich mit keinen Reibungsverlusten. Der neue Standort ist einfach toll, leicht zu erreichen und vom Flair her ein deutlicher Schritt nach vorn.“

Acht Wochen lang haben die Schuhs gemeinsam mit der Familie das gesamte Capitol auf den Kopf gestellt. Alles wurde neu gemacht. Die tiefschwarzen Wände sind einem hellen Farbton gewichen.

Zur Geschichte des Capitols Erbaut wurde das Gebäude 1936 als Kino. Doch schon zu DDR-Zeiten blieben die zahlenden Besucher nach und nach aus. Es begannen schließlich Umbauarbeiten, die Kinobänke wichen einer Tanzfläche für Veranstaltungen. Das Capitol wurde als Jugendklub genutzt, bot Raum für Tanzunterricht aller Altersgruppen und Livemusikveranstaltungen. Seit der Wiedervereinigung beherbergte das Capitol schließlich eine Disko. In dem Haus hatten zwei Wolfsburher zuletzt den „Disco Club Babilon“ betrieben, was auch scheiterte.

Statt des dunklen Bodens gibt es nun ein Tanzparkett aus dickem Eichenholz. Auch sonst sieht alles viel freundlicher und moderner aus. Es gibt sogar eine eigene Bühne für die Mitarbeiter, die vor Ort nicht nur den klassischen Gesellschaftstanz lehren, sondern auch Kindertanzen, Zumba und das selbst entwickelte Mi Danza anbieten.

Mi Danza wird ein Tanzvergnügen für Menschen über 55 Jahre sein, die keinen Partner haben und bei diesem Programm auch solo antreten können. Sabrina Schuh sagt kernig: „Wir haben viel investiert, wir haben einen langfristigen Mietvertrag – wir sind gekommen, um zu bleiben.“

Sommerball am 16. Juni

Christian und Bettina Fuss finden das gut. Samstag waren sie mit dabei. „Wir wohnen gleich um die Ecke und sind neugierig. Wir waren noch nie im Capitol. Wir tanzen seit vier Jahren zusammen, wobei ich meine Frau zunächst dazu überreden musste. Sie sagte immer, ich kann nicht führen. Aber es ist eine schöne Sache, die man zusammen machen kann“, erzählte Christian Fuss.

Am Eröffnungstag gab es kostenlose Kurse für alle Neugierigen, darunter auch einen für den Disco-Fox. Viele im Tanzen noch unerfahrene Männer fanden sich hier mit ihren Partnerinnen ein, um mit der Zunge zwischen den Zähnen das Schritt-Schritt-Tapp mitzusprechen. Vielleicht sind das ja schon die ersten neuen Kunden von morgen? Christian Schuh würde es freuen: „Wir planen viele Veranstaltungen wie etwa unseren Sommerball am 16. Juni. Wir vermieten das Capitol aber auch für private Feiern und richten Hochzeiten aus.“

Vermieter Kai Lehmann, der gleich nebenan Roller verkauft, wird froh sein, solvente Mieter gefunden zu haben, die auf lange Sicht das Capitol neu beleben werden.

Von Carsten Scheibe