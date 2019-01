Vier Kilo Limetten und Unmengen an Eis verarbeitet Enrico Hübner an einem ganz normalen Abend. Seine kleine „Rumbar“ in Falkensee hat grade einmal 20 Plätze, ohne Reservierung geht hier gar nichts. Und obwohl der 38-Jährige offiziell nur einmal in der Woche öffnet, hat er bereits seinen eigenen Fan-Club.