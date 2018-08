Spandau

Neugierig warteten die Anwohner der Spandauer Wilhelmstraße auf ihren Balkonen. Wer noch einen Termin hatte, huschte in letzter Sekunde durch eine der Absperrungen, bevor der große Demonstrationszug, der gegen Mittag am Rathaus Spandau gestartet war, den Melanchthonplatz in der Wilhelmstadt erreichte. Einige tausend Gegendemonstranten zogen mit lauter Musik, bunten Fahnen und in Begleitung einiger Einsatzkräfte durch die lahmgelegte Hauptverkehrsader des Bezirks, um gegen den zweiten Rudolf-Heß-Gedenkmarsch in Spandau zu protestieren.

500 Anhänger der rechtsextremen Szene hatten sich für Sonnabend angekündigt. Die Teilnehmer des Gedenkmarsches fanden sich direkt in der Schmidt-Knobelsdorf-Straße unweit des ehemaligen Kriegsverbrechergefängnisses der Alliierten ein. Hier war Hitlers Stellvertreter Rudolf Heß bis zu seinem Selbstmord am 17. August 1987 inhaftiert gewesen.

Strecke war weiträumig abgesperrt

Weiträumig abgesperrt, um Eskalationen und ein Aufeinandertreffen der beiden Demonstrationszüge zu vermeiden, fanden sich jedoch gerade einmal knapp 50 Teilnehmer am Treffpunkt ein. Es folgte eine offizielle Absage und ein schnelles Auflösen der Versammlung, noch bevor sich der Zug in Bewegung setzte.

„Daran sieht man, dass die Rechten nicht die Mehrheit sind“, sagte die Spandauerin Saskia Kramer, die mit Freunden die verschiedenen Gegendemonstrationen und Kundgebungen besuchte. Diese waren rund um das Rathaus und den Melanchthonplatz in der Wilhelmstadt organisiert worden. Vertreter aus Politik, Initiativen, Vereinen und Kirche machten mobil, hatten bereits Wochen zuvor zur Teilnahme aufgerufen.

Kein Platz für Nazis

„Wir waren schon im vergangenen Jahr an Aktionen gegen den Gedenkmarsch beteiligt. Hier in Spandau ist kein Platz für Nazis“, sagte Mitkoordinator Franz-Josef Esser von der katholischen Kirche in Spandau. „Es soll auf keinen Fall jedes Jahr so weiter gehen. Deswegen stehen wir hier“, so Esser. „Wir sind hier zuhause und treten für ein weltoffenes Spandau ein.Eine Verherrlichung von rechtsradikalem Gedankengut können wir nicht tolerieren“, sagte auch der Spandauer Jürgen Midasch, der nach der Kundgebung des Berliner Bündnis gegen Rechts am Bahnhof mit dem großen Demonstrationszug zum „Fest der Demokratie“ in der Wilhelmstadt lief.

Ein Zeichen setzen wollte auch der Verein „Neue urbane Welten e.V.“, der seit Anfang des Jahres auf dem Gelände der Alten Post zuhause ist. „Als Verein sind wir ja eigentlich unpolitisch. Aber ich denke, in einem solchen Fall sollte man eine Ausnahme machen“, so Mitbegründerin Andrea Hollenstein. Bis 22 Uhr hieß es daher „Schalldruck gegen Rechtsdruck“ – eine Gegendemo auf die musikalische Art.

Im Vorjahr gab es eine Spontanversammlung in Falkensee

Anlässlich des 30. Todestages von Rudolf Heß hatte der Gedenkmarsch 2017 erstmals in Spandau stattgefunden. Kurz nach Beginn waren die rechten Demonstranten jedoch durch Sitzblockaden gestoppt worden. Im Vorfeld hatte es zudem Brandanschläge auf Bahnanlagen gegeben, die den Bahnverkehr rund um Berlin zum Erliegen brachten. Kurzerhand meldeten die Veranstalter daher eine Spontanversammlung in Falkensee an, die mit rund 250 im Havelland gestrandeten Neonazis stattfand. Der Zug startete am Bahnhof Falkensee und endete am Busbahnhof. In diesem Jahr hatten die Veranstalter bereits im Vorfeld kurzfristig eine zweite Versammlung in Friedrichshain angemeldet die trotz großer Proteste wie geplant stattfand.

Von Laura Sander