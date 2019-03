Falkensee

Nach 115 Tagen und einer gelungenen Karneval-Saisonbekam Falkensees Bürgermeister Heiko Müller jetzt Stadtschlüssel, Siegel und die Stadtkasse zurücküberreicht.

Am 11. November hatte der Falkenseer Karnevals-Klub die Insignien der Stadt an sich genommen und somit die Macht in der närrischen Zeit gewonnen. Schatzmeister Heiko Fahrenwaldt vom FKK 2000 sprang zu diesem Anlass als Hofdamen-Ersatz ein, sehr zur Erheiterung der Gäste.

Highlight der Saison war für die Falkenseer Karnevalisten unter anderem der Weltrekordversuch im Gardetanz in der Stadthalle. Prinzessin Kathrin Woischiski wird in der kommenden Saison wieder das Amt übernehmen, so gut habe es ihr gefallen.

Am Mittwoch hieß es erst einmal: „ Am Aschermittwoch ist alles vorbei!”

Von Hannelore Berg