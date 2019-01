Falkensee

Die kleine Hanna-Sophie kam am 6. Juni 2018 zur Welt. Sie war im vergangenen Jahr eines der wenigen Falkenseer Neugeborenen mit einem Doppelnamen. Im vergangenen Jahr erblickten 298 kleine Falkenseerinnen und Falkenseer das Licht der Welt, darunter 165 Jungen und 133 Mädchen.

Doppelnamen sind selten

Viele Eltern stehen oft schon lange vor der Geburt vor der großen Herausforderung einen schönen Vornamen für ihren Sprössling zu finden. Wie bereits im Jahr 2017 zeichnete sich auch in 2018 der Trend zu kurzen und klassischen Vornamen ab.

Doppelnamen wurden von Falkenseer Eltern nur selten gewählt. Natürlich fanden sich auch wieder sehr außergewöhnliche Vornamen, die Falkenseer Kinder fortan tragen werden.

Charlotte weiterhin gefragt

Den ersten Platz unter den beliebtesten weiblichen Vornamen im Jahr 2018 belegt der Klassiker „Mathilda“, wobei er in der Schreibweise mit „h“ dreimal und ohne „h“ zweimal vergeben wurde.

Die Vorjahressiegerin „Charlotte“ und die beiden klangvollen Namen „Emilia“ und „Johanna“, die in den vergangenen Jahren auch immer weit vorne in der Beliebtheitsskala lagen, teilen sich den zweiten Platz. Jeweils viermal wählten Falkenseer Eltern diese klassischen Vornamen für ihren Nachwuchs aus. Mit jeweils drei Nennungen landeten „Ella“, „Emma“, „Mara“ und „Mia“ auf dem dritten Platz unter den beliebtesten Mädchen-Namen der Stadt.

Paul bleibt Dauerbrenner

Bei den Jungen setzte sich „Noah“ an die Spitze der Falkenseer Vornamenhitliste. Insgesamt sechsmal wurde er vergeben. „Paul“ bleibt aber auch weiterhin ein beliebter Name in Falkensee. Wie bereits im Jahr 2017 belegt er auch in 2018 mit insgesamt fünf Nennungen den zweiten Platz.

Auf Platz drei der beliebtesten Jungennamen steht ebenfalls ein zeitloser Klassiker: „Felix“. Vier kleine Falkenseer werden fortan so genannt.

Nikita und Progress dabei

Zahlreiche Eltern waren auch in 2018 bei der Namensfindung für ihren Nachwuchs sehr kreativ. Über besonders seltene Vornamen können sich bei den Jungen „Frido“, „Korbinian“, „Nikita“, „Norick“ und „Progress“ freuen.

Bei den Mädchen waren die Falkenseer Eltern mit den Namen „Bjanka“, „Flora“, „Jolie“, „Lieke“, „Philina“ und „ Thalia“ besonders einfallsreich.

Die Zahl der mit dem Hauptwohnsitz in Falkensee gemeldeten Einwohnerinnen und Einwohner belief sich am 31. Dezember 2017 auf 44 017 und stieg bis 31. Dezember 2018 auf 44 324 Personen an. Somit lebten 22 512 Frauen und 21 812 Männer in der Gartenstadt.

Von MAZonline