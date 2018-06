Falkensee/Spandau

Einen schöneren Abschied kann man sich für einen Kurator kaum denken: Christian Melzer kuratiert seine letzte Ausstellung auf der Spandauer Zitadelle, und die hat es in sich.

Kaleidoskop des 20. Jahrhunderts

Mit „Schönheit und Abgrund“ ist die opulente Schau überschrieben. An 160 Metern laufender Zeigefläche der Bastion Kronprinz reiht sich ein künstlerischer Leckerbissen an den anderen. Christian Melzer spannt dabei den Bogen über mehr als einhundert Jahre. „Die Ausstellung ist ein Kaleidoskop des 20. Jahrhunderts“, wertete Dominik Bartmann, Abteilungsleiter Ausstellung der Stiftung Stadtmuseum Berlin, die Schau, „sie ist ein Potpourri und doch nicht eine beliebige Aneinanderreihung von Werken.“

Zur Galerie Auf der Bastion Kronprinz sind „Schönheit und Abgrund“ zu sehen.

Im bilderreichen Aufeinandertreffen von 80 Künstlern setzt Christian Melzer Akzente: Die verschollene Generation der Zwanziger Jahre, die verfemten Künstler und die Gegenwart. Manches der gezeigten Werke war so noch nie öffentlich zu sehen, andere waren auch in Spandau schon einmal gezeigt worden.

Hobby zum Beruf gemacht

Insgesamt hat Christian Melzer an 150 Ausstellungen in Spandau mitgearbeitet oder sie kuratiert. Er ist in Spandau aufgewachsen, hatte mehrere Semester Kunstgeschichte an der FU studiert, sich dann aber der Meteorologie zugewandt, und war schließlich doch wieder bei der Kunst gelandet. Er hat sich aktiv in die Spandauer Friedensbewegung eingebracht und für die Partnerschaft Spandau-Nauen eingesetzt. Als Mitarbeiter des Spandauer Kunstamtes wirkt er seit 1990. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, freut sich der 64-Jährige, der seit 15 Jahren in Falkensee wohnt.

Erinnern an Zank-Gericke

Mit Falkensee ist Christian Melzer auch durch ein Thema verbunden, das ihm in seiner Spandauer Arbeit begegnet ist. 1995 hatte er die erste große Zank-Gericke-Ausstellung in Spandau auf die Beine gestellt. Das Malerpaar Hans Zank und Willi Gericke stammt aus Spandau, war 1945 nach Falkensee gezogen. Bis zu ihrem Tod hatten die beiden Maler hier gelebt. In der jetzigen Ausstellung sind sie mit zwei Arbeiten vertreten: Eine lichtdurchflutete Waldpartie im herbstlichen Buchenwald und eine Spandauansicht. Zwei freundliche, sympathische Bilder, die der Betrachter auf den zweiten Blick zu würdigen weiß.

Technische Tulpen

Denn die Ausstellung „Schönheit und Abgrund“ hat Spektakuläres zu bieten. Darunter die großformatigen Bilder des in München lebenden Chinesen Yongbo Zhao, dessen Arbeiten auf provozierende und ironische Weise Geschichten erzählen. Als Solitär sind die Arbeiten von Petrus Wandrey zu sehen, er baut aus Leiterplatten Objekte - sehr schön seine technischen Tulpen.

Scheibs Frauenfiguren aus Kiefernholz

Besonders freut sich Christian Melzer, „Die Zwölf“ von Hans Scheib zeigen zu können. Seit zwei Jahrzehnten war die zwölfteilige Gruppe aus Holzskulpturen nicht mehr öffentlich gezeigt worden. Scheib hatte die Frauengestalten aus dem rauen Kiefernholz geschlagen. Eine schöne Hommage an die Vielfalt der Frauen, wo ansonsten Frauen unter den Ausstellern Mangelware sind. Lediglich die Chinesin Aytong Wang und die Koreanerin Sooki sind vertreten. Sooki immerhin mit dem Eröffnungsbild der Ausstellung: „Das jüngste Gericht“.

Werke von Pavel Feinstein, Horst Janssen, Wilhelm Kohlhoff, Franz Heckendorf, Walter Schnakenberg, Ulrich Hübner, Johann Walter-Kurau und anderen sind zu sehen. Von Walter-Kurau hängt die feine Arbeit „Fränkische Schweiz“ von 1920, Heckendorfs „Hochgebirge“ von 1918 zeigt sich in expressiver Kraft. Der kritische Realist Johannes Grützke (1937 bis 2017) ist mit einigen eindrucksvollen Bildern vertreten.

Auch von Paul Kother (1878 bis 1963) werden in der aktuellen Schau Werke gezeigt. Ihm wird sich die nächste große Ausstellung auf der Bastion Kronprinz widmen. Bis zum 16. September sind jedoch „Schönheit und Abgrund“ zu sehen.

Von Marlies Schnaibel