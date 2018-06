Dallgow/Falkensee

„Viele Besucher, tolles Wetter“, freute sich Katrin Kruse, die zusammen mit ihrem Ehemann Hans-Peter Kruse den Hofladen Falkensee betreibt. Wie jedes Jahr am zweiten Juniwochenende, fand wieder das traditionelle Erdbeerfest statt. Auf dem Hof zwischen Falkensee und Dallgow verkosteten die Besucher neben Eis, Kuchen und Bowle noch viele weitere Erdbeerkreationen. Wer Lust hatte, konnte die „Königin der Früchte“ auf dem großen Erdbeerfeld selbst pflücken. Die Erdbeersaison sei voll im Gange, sagte Katrin Kruse. „Wir sind wegen der diesjährigen Hitze sogar fast schon am Ende.“

Landleben vorgestellt

Das Fest fand bereits zum 24. Mal im Rahmen der Brandenburger Landpartie statt. Die seit 1994 gepflegte Tradition will Interessierten einen Einblick hinter die Kulissen des Landlebens geben. „Wir möchten mit unseren Kunden einfach ein schönes Wochenende verbringen und ihnen so viel wie möglich vom Hof zeigen“, erzählte die langjährige Betreiberin des beliebten Bauernhofs. Auch den Jüngsten wurde am Wochenende einiges geboten. Ob Trampolin, Torwand, Riesenrutsche, Kutschrundfahrt oder Gipsmalerei – für jeden war etwas dabei. „Der Schokoladenbrunnen ist besonders cool“, fand eines der vielen Kinder. Die schattige Pause wurde im Schmink- und Bastelzelt gemacht.

Erdbeeren über Erdbeeren. Quelle: Jerome Müller

Natürlich war auch der Laden wie gewohnt geöffnet. Neben den üblichen Produkten aus Bauernhand wurden den Gästen zahlreiche weitere kulinarische Angebote zum Probieren gemacht.

Kant-Shop vor Ort

Für ein abwechslungsreiches Stände- und Aktionsprogramm sorgten auch Schüler der Falkenseer Immanuel-Kant-Gesamtschule sowie der Förderschule am Akazienhof. Der „Kant-Shop“ verkaufte eigens hergestellte Holzprodukte für den Garten, wie zum Beispiel Insektenhotels oder kunstvolle Kräuterschilder.

Spaß mit Porsche-junior-Team

Für Spaß sorgte das „Porsche-junior-Team“. Seit Jahren engagieren sich Schüler der genannten Schulen in einem Projekt, in dessen Rahmen alte Traktoren aufgekauft, restauriert und anschließend auf Veranstaltungen wie dem Hoffest präsentiert werden. „Natürlich darf auch jeder selbst einmal fahren“, berichtete Katrin Kruse. Wer nicht das motorisierte Vergnügen suchte, hatte die Möglichkeit, auf einem der Ponys zu reiten. Auch die Esel und die Hühner sorgten für ein tierisches Erlebnis.

Die musikalische Unterhaltung durfte ebenfalls nicht fehlen. Die Anwesenden hatten großen Spaß. „Leckeres Essen, tolle Musik, ein schöner Tag“, fasste einer der Besucher treffend zusammen. Die Falkenseer und Dallgower können sich bereits auf das nächste Zusammentreffen im Hofladen freuen, im September dreht sich alles um Kartoffeln und Kürbis.

Von Jerome Müller