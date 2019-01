Falkensee

120 Interessierte hatten sich am Dienstag in der Falkenseer Stadthalle eingefunden. An diesem Abend sollte über die Alternativplanung für den Neubau der Spandauer Straße gesprochen werden.

Juliane Kühnemund von der Bürgerinitiative „100 Linden“ war froh über den

Juliane Kühnemund von der BI. Quelle: Vivien Tharun

Zuspruch, den es für den Erhalt der Allee an der Straße gibt: 405 Unterstützerunterschriften hat sie schon. 45 sollten an diesem Abend noch dazu kommen. „Ich bin positiv überrascht, dass so viele Vorschläge von uns überhaupt besprochen werden.“

Eine Entscheidung über den Erhalt von 73 der ursprünglich 100 Linden in der Spandauer Straße konnte aber an diesem Abend nicht gefällt werden, da es sich um eine reine Disskussions- und Informationsrunde handelte. Die Spandauer Straße ist eine Landesstraße (L 201) und darum hat die Stadt Falkensee keine Entscheidungsgewalt, sondern stattdessen der Landesbetrieb Straßenwesen.

Verkehrssicherheit nicht verhandelbar

Für diesen war Frank Schmidt, Leiter des Dezernats West, anwesend und s

Frank Schmidt, Dezernatsleitung Planung West beim Landesbetrieb Straßenwesen. Quelle: Vivien Tharun

tellte klar, dass es auch bei einer alternativen Planung Randbedingungen gibt, die nicht verhandelbar seien. Dazu gehöre die Verkehrssicherheit für schwächere Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger oder Radfahrer. Diese sei an einigen Stellen der alternativen Planung gefährdet, wie Ingenieur Wolf Heinz vom Ingenieursbüro Heinz und Staadt erläuterte.

So würde im Abschnitt der Hegelallee die Linksabbiegerspur so viel vom Mittelstreifen wegnehmen, dass es keine sichere Querungsmöglichkeit für Fußgänger mehr gebe. Teilweise müsste der Radweg ordnungswidrig von Autos überfahren werden, damit Anlieger in ihre Straßen kommen. Ansonsten gebe es nur die Möglichkeit, einen weiteren Umweg in Kauf zu nehmen, um mit dem Auto dann bei nächster Gelegenheit nach links abbiegen zu können.

13 statt 73 Bäume

Für die Bäume bringe die eigentliche Planung, aber auch die Alternative Schwierigkeiten: Im ursprünglichen Entwurf bleiben nur dreizehn der Linden erhalten. Im Plan der Bürgerinitiative wären es 73 Bäume. Doch die könnten Schaden nehmen: „Die Spandauer Straße hat momentan keine Entwässerung und die Fahrbahndecke ist nur vier Zentimeter dick“, sagte Dezernatsleiter Schmidt.

Bei einem Neubau müsse in jedem Fall eine Entwässerung gelegt werden. Das würde wiederum Wurzeln beschädigen. Eine neue Straße nach aktuellen Standards würde zudem auf die Wurzeln drücken. Ingenieur Heinz fügte dazu an, dass das ebenso die Bäume langfristig schädigen könnte. Erst einmal wären zwar mehr Bäume stehen geblieben, doch sie könnten später durch die Baumaßnahmen erkranken.

Finanzierung aus Landesmitteln

Die an diesem Abend anwesenden Anwohner stellten in der Diskussionsrunde Fragen, die die Bäume nicht direkt betroffen haben. Eine Anliegerin wollte wissen, ob sich Bürger an den Baukosten beteiligen müssten. Der erste Beigeordnete und Baudezernent der Stadt Falkensee, Thomas Zylla, sagte, es würden anteilige Kosten für Radweg und Einfahrten fällig. Die Straße selbst wird aus Landesmitteln finanziert.

Manche Anwohner empfanden den geplanten Radweg mit 2,5 Metern Breite als zu groß geplant. Die Vertreter der Stadt und des Landesbetriebs hielten dagegen, dass der Radweg dem gesteigerten Aufkommen von Radfahrern (vor allem schnelle E-Bikes und Räder mit breiten Kinderanhängern) gerecht würde.

Zu wenig Fahrradstellplätze

Zweifeln, dass ein solcher Radweg notwendig sei, entgegnete Uwe Kaufmann vom ADFC, dass im Dezember die Stellplatzkapazitäten für Fahrräder am Bahnhof Falkensee nicht ausgereicht hätten. Es seien mehr Angebote für Fahrradfahrer dringend nötig.

Kristina Scheibe, Schulleiterin der Geschwister-Scholl-Grundschule, f

Kristina Scheibe, Leiterin der Geschwister-Scholl-Grundschule. Quelle: Vivien Tharun

ürchtete, dass die große Baustelle über einen langen Zeitraum den Schulweg für Kinder unsicherer mache. Schon jetzt wäre die große Menge an Lkw eine Gefahr für die Schüler. Baustelle und neue Straße würden das nicht verbessern.

Baubeginn wohl 2020

Laut den Kalkulationen des Landesbetriebs und des Ingenieurbüros könnte voraussichtlich 2020 mit dem Bau begonnen werden. Es wird mit zwei Jahren Bauzeit gerechnet. Die geschätzten Mehrkosten für die alternative Planung, die mehr Bäume erhält, würden sich auf rund 300 000 Euro belaufen.

Die Verkehrsknotenpunkte an der Stadtgrenze zu Berlin und in anderer Richtung zum Kreisverkehr nach Falkensee blieben aber in beiden Entwürfen weiter bestehen. Es sei aber eine „grüne Ampelwelle“ in beide Richtungen möglich, was den Verkehr flüssiger macht, sagte Herbert Staadt.

Von Vivien Tharun