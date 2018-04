Falkensee

„Ein Klavier, 88 Tasten, sechs Hände. Unser weltweit einzigartiges Klaviertrio vereint drei Pianistinnen an nur einem Instrument“, so beginnt die Vorstellung des Pianistinnentrios Some Handsome Hands auf ihrer Homepage. Und genau das konnten die Besucher des Konzerts während der 19. Falkenseer Musiktage am Samstag in der Falkenhagener Kirche auch erleben.

Isabelle Engelmann (künstlerische Leitung und Organisation) kündigte das Trio an. Drei junge Damen betraten die Bühne und nahmen sogleich auf der Bank vor dem Flügel platz. Das Trio, bestehend aus Anne Salié, Alina Pronina und Alyana Pirola, verzauberten das Publikum mit ihrem großartigen Spiel, Charme, Witz und Esprit.

Studiert an der Musikhochschule in Berlin

Anne Salié erklärte zuvor dem Publikum, wie dieses Trio entstanden war. „Wir haben alle drei an der Musikhochschule ’Hanns Eisler’ in Berlin studiert.“ Lächelnd fügte sie hinzu: „Und als Student hat man manche Flausen im Kopf. Wir wollten Spaß und haben dann zu dritt am Klavier gespielt.“ Was sich als schwierig erwies, aber sie haben das Spiel perfektioniert.

Das Konzert begann mit Metrorhythmia 1 von Tomislav Baynov. Die drei Frauen entfachten ein Feuerwerk auf den Tasten, kein Wunder, denn sie spielten alle drei zur gleichen Zeit auf nur einem Flügel. Bei leiseren Klängen schwebten die Finger über die Klaviatur, bei temperamentvolleren Stücken wurde die ganze Energie spür- und sichtbar. Die Finger der Künstlerinnen flogen nur so über die Tasten. Das Ganze hatte schon etwas von Fingerakrobatik.

Mit Humor am Flügel

Teils mussten die Pianistinnen über die Hände der neben ihr sitzenden Künstlerin greifen oder auch schon mal den Arm heben, damit ihre Kollegin dort spielen konnte, wo sie eben selbst noch auf der Tastatur war. Anne Salié legte sich auch mal eben bäuchlings auf den Flügel, ohne dabei anrüchig zu wirken und ließ aus dieser Position ihre Finger über die Tasten gleiten.

Interessant zu sehen, dass man am Flügel spielen kann, ohne die Tasten zu berühren, indem man direkt die Saiten bespielt, quasi daran zupft wie bei einer Harfe.

Die Damen haben einen sehr charmanten Humor, der teilweise ein wenig in Richtung Komik geht. So wurde auf der Sitzbank ein wenig gerempelt und gedrängelt, oder wenn eine Künstlerin Platz für die Kollegin auf der Klaviatur machen musste, legte sie sich einfach ein wenig zurück und träumte vor sich hin, bis wieder alle zusammen voller Inbrunst ins Spiel eintauchten.

Zugabe mit einem Zuschauer

Apropos Humor. Die Damen sind auch cool. Bei einem Blues hatten sie witzige Sonnenbrillen auf, was beim Publikum sehr gut ankam, wie das gesamte Konzert. „Ich bin froh, dass die Besucher unseren Humor verstehen“, sagte Alina Pronina. „Wir machen trotz einiger Einlagen aber ernsthafte Musik. Das ist uns wichtig.“

So erklangen am Samstag unter anderem Stücke von Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms und Sergej Rachmaninov sowie das von Some Handsome Hands komponierte Stück „Russian Dance“.

Bei ihrer Zugabe forderten die Pianistinnen Unterstützung von den Zuschauern. Es fand sich ein mutiger Konzertbesucher, der während eines Musikstückes auf der Bühne eine Triangel spielte. Wie sich später herausstellte, war der Mutige Fritz Klauser, stolze 97 Jahre alt. Er ist selbst Musiker und spielt fünf verschiedene Musikinstrumente.

Von Hannelore Berg