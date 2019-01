Falkensee

Blitzschnell gleitet das Messer durch die frische Ingwerknolle, die sogleich ihren würzigen Duft verströmt. Pfefferkörner, Fruchtsäfte und Rum runden den winterlichen Cocktail „Christmas Punch“ ab. In seinem Boston Shaker mixt Enrico Hübner alle Zutaten mit einem energischen Schütteln. „Wir verarbeiten an einem Abend vier Kilo Limetten und Unmengen an Eis. 80 bis 100 Cocktails gehen jeden Freitag über meinen Tresen“, so der 38-Jährige, der den blassroten Drink durch ein Sieb in die schweren Gläser laufen lässt und mit einer Stange Zimt verfeinert.

Freitags in der „ Rumbar “

Einmal in der Woche, immer freitags ab 19 Uhr, ist die kleine „ Rumbar“ mit insgesamt 20 Sitzplätzen im Souterrain der Ehlers-Villa in Finkenkrug geöffnet. Ohne Reservierung gehört eine große Portion Glück dazu, einen Platz an den massiven Holztischen zu ergattern. „Ein eigener Laden war immer mein großer Traum. Hauptberuflich ins Bar-Geschäft einzusteigen, kommt momentan jedoch nicht in Frage“, so der Falkenseer. Vom Traum leben zu müssen, das könne der Leidenschaft schaden – das Risiko wolle er nicht eingehen.

Spontane Ausnahmen

Doch egal ob Elternstammtisch, Familienfeier oder ein Treffen unter Freunden: Finden sich sechs Personen, öffnet Enrico Hübner auch außerhalb seiner normalen Öffnungszeit. „Ich poste dann auf Facebook, dass wir geöffnet haben und meistens kommen dann zusätzlich noch weitere Gäste. Mir ist Planungssicherheit wichtig“, so der Familienvater.

Zur Galerie Einmal in der Woche ist die kleine „Rumbar“ mit insgesamt 20 Sitzplätzen im Souterrain der Ehlers-Villa in Finkenkrug geöffnet. Ohne Reservierung gehört eine große Portion Glück dazu, einen Platz zu ergattern.

Als gelernter Gas-Wasser-Installateur und studierter Maschinenbauer ist Enrico Hübner heute technischer Leiter in einer Berliner Kultureinrichtung und stellt zudem seit einigen Wochen das Falkenseer Nachtleben mit seinen Eigenkreationen und vielen Cocktail-Klassikern auf den Kopf. „Einen solchen Ansturm habe ich nicht erwartet. Nach dem ersten Abend habe ich gleich eine Service-Kraft eingestellt“, sagt Hübner, der seine Liebe zum Rum vor rund 20 Jahren in der Karibik entdeckte.

Freunde profitierten zuerst von seiner Liebe zu Rum

Zuhause angekommen habe ich mich mit Spirituosen und der Zusammensetzung der verschiedenen Cocktails beschäftigt, vor allem meine Freunde haben davon profitiert. Ich habe Kurse belegt und gehe nach wie vor regelmäßig auf Fortbildungen und Messen, um die neusten Trends nicht zu verpassen“, sagt der 38-Jährige, der die „ Rumbar“ gemeinsam mit seiner Familie in Eigenregie umgestaltet hat. „Ich habe alles nach meinen Vorstellungen umgesetzt, Gläser, Deko und Einrichtung so gestaltet, wie es mir gefällt. Ich lege großen Wert auf die Qualität der Spirituosen und Zutaten, ausgefallene Kreationen sind meine Spezialität.“

Erinnerungen neu in Szene gesetzt

Mit einem Dekostück bewahrt Hübner sogar noch ein Stück Falkenseer Geschichte. Denn in der Ehlers-Villa befand sich bis 1992 die Zweigbibliothek Finkenkrug. Auf das alte Schild stieß der 38-Jährige während der Umbauarbeiten und funktionierte es kurzerhand zu einer charmanten Lichtquelle um.

Rum-Tastings und der eigene Fan-Club

Samstags finden in Hübners Bar regelmäßig Veranstaltungen, wie Rum-Tastings oder kreative Cocktail-Runden statt. „Wir laden unsere Gäste ein, mitzubestimmen. Sie entscheiden, welche Drinks es auf die Karte schaffen und welche runterfliegen“, so Hübner. „Ich habe rund 40 verschiedene Rum- und Ginsorten im Regal. Meine Frau freut sich, dass die Flaschen jetzt nicht mehr im Wohnzimmer herumstehen“, so der Falkenseer, der sogar schon seinen eigenen Fan-Club hat. „Ich habe einige Jahre als mobiler Barkeeper gearbeitet und war auch regelmäßig in der Tanzschule im Capitol. Dort haben sich die ,Rumbar-Girls’ gegründet, die zu meinen treusten Stammgästen zählen.“

Von Laura Sander